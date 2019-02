César Sánchez, a disposición del PP para todas las listas EP Jueves, 14 febrero 2019, 00:54

alicante. El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, César Sánchez, se ha puesto a disposición del PP de cara a las «importantísimas» elecciones autonómicas y locales de mayo y señaló ayer que estará «donde el partido considere que más útil puedo ser electoralmente». «Obviamente en todas las listas no se puede estar», explicó, al ser preguntado sobre en qué lista podría estar y ha señalado que en las listas deben ir «los mejores» y los que «más aporten electoralmente».

«Mi mayor ilusión sería ser presidente de la Diputación después de las elecciones; y trabajo para ser presidente de la Diputación», afirmó Sánchez, quien añadió: «Creo que donde más útil puedo ser es siendo presidente de la Diputación los próximos cuatro años, pero estoy a disposición del partido, todos estamos a disposición del partido porque el partido está a disposición de la sociedad».

«En la Comunitat (el PP), quiere y aspira a liderar el centro derecha para poder sacar las garras del nacionalismo y de un socialismo que está totalmente vendido al separatismo y al independentismo de Compromís», indicó el presidente de la Diputación de Alicante, para quien el PP debe optar por «aquellas personas que puedan aportar electoralmente». Sánchez ya fue diputado de la bancada popular en la anterior legislatura.

A preguntas de los medios, después de presentar las actividades ligadas a Alicante 'Capital Gastronómica del Mediterráneo 2019', César Sánchez aclaró: «Si voy a ir por Calp o por Alicante, para optar a la presidencia de la Diputación, es una decisión que todavía no he tomado, y si voy a ir en otra lista estoy a disposición del partido y de la presidenta, Isabel Bonig, para aportar todo lo que pueda aportar». Sobre estos cuatro años al frente de la institución, consideró que han sido «intensos» y afirmó que el PP ha llevado a cabo una «oposición leal con la Comunitat, leal con el Estatut, con la Constitución y con el conjunto de España, a un Consell que no ha hecho más que intentar dividir a la sociedad valenciana y crispar la relación de valencianos con medidas como el decreto como el plurilingüismo que pretendía hacer que el castellano saliese de los colegios».