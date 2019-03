César Sánchez: «Puig practica desde Valencia el centralismo que critica a Madrid» César Sánchez, en el Palacio Provincial, sede de la Diputación de Alicante. / LP César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante, reprocha que en tres años este Consell ha dado pasos que en Cataluña costaron décadas JC. FERRIOL MOYA Domingo, 3 marzo 2019, 12:56

César Sánchez preside desde 2015 la Diputación de Alicante, la institución que ha dejado en evidencia en más ocasiones las principales propuestas del Consell de PSPV y Compromís.

-El TC ha admitido a trámite el recurso impulsado por usted contra la ley de mancomunidades. ¿Por qué presentó esa iniciativa?

-La Diputación de Alicante ha estado vigilante a la actitud del Consell y su proceso de catalanización de la Comunitat Valenciana. Sabíamos que iba a llegar una ley de comarcas, porque el proceso de catalanización conlleva la comarcalización del territorio. El recurso ante el TC tiene varios pilares: la coacción que esta ley hace al municipalismo porque le obliga a mancomunarse para poder recibir ayudas de otras administraciones; que obliga a las diputaciones a que sus recursos estén centrados en las mancomunidades; y el intento de enmascarar una ley de comarcalización.

-Pancatalanismo, països catalans, sacar las garras del separatismo... utiliza términos de grueso calibre para referirse a un Consell que en apariencia guarda poca relación con lo ocurrido en Cataluña.

-Este Consell ha dado pasos en estos tres años que costaron décadas en Cataluña. PSPV y Compromís son partidos que no han superado la Transición valenciana. Y están impulsando un genocidio de la cultura castellana al eliminarlo de las aulas con decretos como el del plurilinguismo, dogmatizando a generaciones de futuros valencianos, intentando cambiar el orden con el que nos organizamos territorialmente, con una Agencia Tributaria Valenciana, el requisito lingüístico... Hay una clara hoja de ruta para hacer un proceso de catalanización y volver al debate de los años 80, pese a que ya está superado. Porque la Comunitat tiene sus propias señas de identidad, tiene su historia, su lengua. Y quiere ser Comunitat Valenciana, no un apéndice de Cataluña.

-¿Pero a Puig y Oltra los considera independentistas?

-Oltra simpatiza con el separatismo catalán, y Puig, con iniciativas como las que le comento trabaja en una línea que va encaminada a que la Comunitat, a medio plazo, pueda tener el debate de si estamos en los països catalans o en España. Hay que advertir a los ciudadanos que tenemos un presidente de corte nacionalista que se presenta a los ojos de la sociedad con una marca blanca.

-Ha comentado la creación de la Agencia Tributaria Valenciana, pero ese órgano está en el Estatuto desde 2006 y el PP la apoyó.

-Pero no como pretenden ellos. El espíritu de las iniciativas de Puig y Oltra tiene el objetivo claro de alejarnos de España y acercarnos a los països catalans.

-¿Diría que Isabel Bonig no es tan contundente como usted al hacer esas valoraciones?

-Bonig ha hecho una labor excepcional estos tres años y medio y es plenamente consciente de la agresión que ha sufrido la provincia de Alicante por parte del Consell del Botànic, además del abandono en inversiones e institucional por parte del Consell. Puig aún no ha pisado este palacio provincial. A él le gusta decir que hay centralismo en Madrid, pero es el mismo centralismo que practica él en Valencia.

-Ha hablado del requisito lingüístico. ¿Rechazaría también que el valenciano se considerara mérito para acceder a la función pública?

-No. El requisito lingüístico tiene que ser un mérito. Tenemos que promocionar el valenciano, que es una seña de identidad que tenemos que cuidar, pero en ningún caso podemos poner en marcha mecanismos de discriminación.

-Ha interpuesto diversos recursos contra iniciativas del Consell y los tribunales de justicia le han dado la razón. ¿La Diputación de Alicante se ha convertido en la punta de lanza institucional del PP contra el Consell?

-Es que las diputaciones de Alicante y Castellón son las dos instituciones más importantes que dirige el PP en la Comunitat. Por eso hemos hecho de la necesidad virtud. Quienes venían a rescatar personas sólo han rescatado viejos debates y viejas ideologías.

-¿Y tiene la sensación de que ser esa punta de lanza de la acción del PP no termina de gustar en la dirección regional?

-Lo hemos hecho todo en coordinación con la presidenta regional desde el minuto uno. Nuestra pretensión siempre ha sido trabajar de manera conjunta, porque lo que le preocupa a Isabel Bonig le preocupa a la Diputación de Alicante que gobierna César Sánchez, y viceversa.

-El martes se reunió en Valencia la comisión Generalitat-Diputación de Valencia por el reajuste de competencias, ¿qué le parece?

-La Diputación de Valencia, en manos del PSPV y Compromís, está en disposición de cerrar la institución provincial y entregar todas las competencias al Consell. Y los municipios de la provincia de Valencia que han recibido tantas ayudas de esa Diputación han de saber que esas ayudas estarán en riesgo. La Diputación de Alicante ha invertido en los municipios de la provincia más de 200 millones esta legislatura, que no se habrían podido invertir si esa competencia fuera de la Generalitat, que lo que tiene que hacer es cumplir con sus obligaciones y no derivarlas en otras administraciones. No tiene sentido que Oltra diga que viene a rescatar personas y luego seamos las diputaciones las que tenemos que invertir en infraestructuras para personas con discapacidad o de otro tipo. Nosotros estamos encantados con construirlas, pero ¿qué hace Oltra con el dinero que recibe del Estado?

-¿Qué le parece el sumario del caso Zaplana?

-Hay que ser muy respetuoso. Es un proceso judicial que está abierto y lo que espero es que haya la máxima celeridad.

-¿Usted pondría la mano en el fuego por Zaplana?

-Hay un proceso judicial abierto y hay que ser respetuoso. Él ha dicho que es inocente y hay que respetar la presunción de inocencia.

-¿Y por Juan Cotino?

-Le digo lo mismo. Lo que deseo es que sean casos que se resuelvan cuanto antes. Y respetar la presunción de inocencia.

-Hay quien opina que usted es el tapado del exconseller y expresidente de Les Corts para hacerse con el liderazgo del PPCV.

-Soy el presidente de la Diputación y mi máxima ilusión es seguir siéndolo en 2019. Para mí es un halago que que puedan pensar en mí para otras responsabilidades, pero toda mi atención, trabajo y esfuerzo está en intentar culminar una legislatura que ha sido útil para los alicantinos. Y seguir trabajando al servicio de los municipios de la provincia, y ojalá no necesariamente contra un Consell que la discrimina y la ataca.

-Y por tanto rechaza ese apelativo de 'hombre de Juan Cotino'.

-En tiempos de primarias y de tanta participación, no hay políticos hombres de nadie, sino políticos de la gente.