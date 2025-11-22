¿Quién cesa el 28 de noviembre? La elección por Les Corts del nuevo president no altera la situación de los consellers ni de los altos cargos. El fin del mandato no se producirá hasta el nombramiento de sus sustitutos

El pleno de Les Corts celebra el próximo jueves, 27 de noviembre, el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat. Si obtiene el apoyo de al menos 50 diputados de la Cámara, el dirigente popular será elegido president, aunque el nombramiento como tal no será efectivo hasta su publicación en el BOE. Lo habitual es que ese decreto no vea la luz hasta 48 horas después, aunque el Gobierno dispone de diez días para publicarlo, momento a partir del cual será efectivo. Hasta ese momento, Carlos Mazón y su Consell sigue en 'sus funciones', porque la ley del Gobierno valenciano no prevé esa interinidad que supone estar 'en funciones' –aunque a efectos prácticos viene a tener un condición similar.

En todo caso, a partir del día 28 –si Pérez Llorca es elegido- cambiará el escenario. ¿Pero cesa alguien? ¿Los consellers dejan de serlo? ¿Los altos cargos desaparecen? ¿El personal eventual se marcha a su casa? ¿El desgobierno se instala en la Generalitat?

La realidad es que el día 28 no pasa nada. Porque más allá de que Les Corts hayan elegido nuevo president, todo el personal continuará en 'sus funciones'. Desde Mazón hasta los consellers, pasando por los altos cargos y el personal eventual dependiente de cada uno de ellos. El cambio efectivo se producirá cuando se publique un nombramiento y se produzca la toma de posesión.

En el caso del president, esa situación se producirá a partir de la publicación en el BOE. La toma de posesión es un acto solemne que tiene lugar en Les Corts. Tradicionalmente el nombramiento del nuevo Consell se produce un día o dos después. José Luis Olivas, en 2002, renombró a todos los consellers del último Gobierno de Eduardo Zaplana.

Y en el caso de los altos cargos, cuando se produzca el cese del conseller, y no antes. Por ejemplo, en 2023, Mazón tomó posesión de su cargo el 17 de julio. Y el día 21 el DOGV aún publico una resolución firmada Emili Sampio, subsecretario de Presidencia, con una corrección de errores. ¿Por qué? Porque aún no se había firmado el decreto por el que se nombraba a su sustituto.

De modo que el día 27 se elige nuevo presidente y no hay mucha más novedad hasta que se publique en el BOE el nombramiento del nuevo president y tome posesión del cargo. A partir de ese momento, quizá el lunes 1 de diciembre, habrá nuevo president, pero los consellers seguirán aún en sus cargos. ¿Hasta cuando? Exactamente hasta que tome posesión el nuevo pleno del Consell.

La diferencia entre el momento del cese del president y el de sus consellers afecta también a los altos cargos y al personal eventual dependiente del primero y de los segundos. Los secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales del primero cesarán en sus cargos cuando se publique un decreto por el que se decida su salida o su cambio de responsabilidad. El personal eventual, en cambio, sí cesará automáticamente.

Así lo recoge la ley de función publica, que en su articulo 20 dice que el nombramiento y cese del personal eventual se producirá «automáticamente cuando cese la autoridad a la que presta su función asesora o de confianza». De manera que el personal eventual de Presidencia cesará cuando se publique el BOE el nombramiento del nuevo president. Mientras que el de las consellerias se producirá cuando el president decida su nuevo Consell y mantenga o no a su personal de confianza.

Los altos cargos de los consellers que sigan en sus puestos de trabajo tendrán un decreto de cese y otro de nombramiento. De hecho, en 2023 eso es lo que ocurrió con algunos altos cargos del Botánico, como el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, o la exsecretaria autonómica de Hacienda y Financiación, Mako Mira, que siguieron manteniendo sus responsabilidades durante varios meses con el Consell presidido por Carlos Mazón.

Cuando el presidente nombre el nuevo Consell, un día o dos después de su toma de posesión, y después de que los nuevos consellers tomen posesión de sus cargos, convocará la primera sesión plenaria que, entre otros acuerdos, tiene que fijar el número de secretarías autonómicas de todo el Gobierno y ponerles nombre, además de adaptar si es necesario los ROF de las consellerias. En ese momento cesarán los secretarios autonómicos que no sigan y se nombrará a los que sigan, sea en la misma responsabilidad o en otra distinta.

