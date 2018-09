Cs centra sus ataques en la gestión sanitaria de Montón y la educación Mari Carmen Sánchez, síndica de Ciudadanos. / EFE La portavoz del partido considera que Puig ha de convocar elecciones anticipadas y presenta su formación como alternativa A. C./ EFE Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:26

Valencia. «Fracaso absoluto». Así calificó Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos, la gestión del Consell que comparten PSPV y Compromís en la Comunitat. La síndica naranja aprovechó su intervención en el debate de política general para remarcar su papel como oposición y arremeter duramente contra las políticas educativas y sanitarias que se han llevado a cabo esta legislatura.

Para Ciudadanos existe un verdadero «acoso y derribo a la educación concertada» y la «imposición» del valenciano en las aulas, pero también en dependencia, vivienda, agricultura, lucha contra el desempleo o política industrial. Pero en gestión sanitaria no consideran que las cosas vayan mucho mejor ya que creen que la exconsellera Carmen Montón dejó un departamento plagado de «enchufismos y corruptelas».

Sánchez aseguró que el Consell «sigue sin desvelar» el coste del viaje de Puig a China y Japón, aunque sí se han enterado del viaje que todos los valencianos le han pagado para ver un concierto de Raimon en Barcelona. La portavoz naranja mostró su preocupación por los «guiños con el independentismo catalán» que, a su juicio, tiene Puig, a quien ha pedido que no «dé alas al nacionalismo más reaccionario».

La síndica de Ciudadanos consideró que su partido es «la alternativa limpia, seria y sensata de gobierno para la Comunitat», y por ello instó a Puig a que si no puede afrontar los verdaderos problemas de, «sea responsable y convoque elecciones porque la ciudadanía merece un gobierno mejor». El presidente preguntó a Sánchez si cree que la Comunitat está peor que hace tres años y reprochó que Ciudadanos quiera más servicios públicos y bajar los impuestos. «¿Cómo los piensan pagar?», le preguntó. Sobre Cataluña, consideró que habría que ser «mucho más prudentes» y no intentar hacer de esta situación «un conflicto permanente» y señaló que «no se puede estar echando gasolina todos los días porque así no se soluciona el problema, se incendia más el fuego».