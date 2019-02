Cebrián, sobre el ascenso de la pareja de su número dos: «No es correcto» La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, ayer en Les Corts. / irene marsilla La titular de Agricultura reclama el expediente del intento de situar a la funcionaria al frente de una unidad que depende de Rodríguez Mulero BURGUERA Jueves, 14 febrero 2019, 00:54

En el debate en Les Corts para la aprobación de la ley de estructuras agrarias se coló ayer una situación que indignó al PSPV y ante la que la consellera Elena Cebrián ha decidido imponer su criterio. La titular de Agricultura ordenó la semana pasada paralizar la designación de una funcionaria de su departamento como responsable de una nueva unidad en la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. La decisión frena el intento del secretario autonómico de esa conselleria, Francisco Rodríguez Mulero, que es además el máximo responsable de la citada Agencia, de situar al frente de ese cargo a Carmen Chofre, su mujer. «Como máxima responsable de la conselleria lo que estoy haciendo es pedir explicaciones a la Subsecretaria y a los cargos implicados, y a partir de ahí tomaré decisiones. De momento está todo paralizado a instrucción mía y a la espera de conocer todos los detalles de la situación», explicó ayer Cebrián tras la aprobación de la ley.

«Necesito ver cada uno de los expedientes y saber por qué se han tomado cada una de las decisiones. En la conselleria se funciona por delegación, pero cuando detecto una situación que no me parece correcta pido datos. Hay una situación que no me parece correcta y la he parado», resumió Cebrián durante su presencia en la Cámara. En Les Corts coincidió con su número dos, Francisco Rodríguez Mulero, que también acudió a la votación de la ley. Los dos altos cargos mantuvieron las distancias en todo momento, a pesar de que el secretario autonómico socialista se convirtió durante gran parte de la legislatura en su principal apoyo cuando Els Verds, desde la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Cambio Climático, mantuvieron serias discrepancias con la consellera.

Durante el debate en Les Corts, el diputado del PP, José Ramón Calpe, durante su explicación de voto (a favor) de la ley, afeó a la conselleria que no se hayan incorporado algunas medidas propuestas por su partido mientras en la conselleria estaban pendientes de los traslados y ascensos. El comentario exasperó a los socialistas. El diputado del PSPV David Cerdá expresó su «decepción» por las palabras de Calpe, le acusó de realizar «acusaciones veladas», de preferir el «lodo», de apostar por el «abono, por no decir la mierda». El tono de Cerdá generó una tensión que fue elevándose cuando el socialista acusó a los populares de «confundir» el debate para «hablar de los derechos legítimos de los funcionarios. Es decepcionante cómo mezclan algunas cuestiones con fines electorales». Calpe optó por no entrar en el cuerpo a cuerpo mientras Cebrián mantenía un gesto impasible, que la semana pasada se habría puesto en contacto con Función Pública, la secretaría autonómica que depende de Ferran Puchades, para que no autorizara la pertinente comisión de servicio por la que se pretendía hacer efectiva esa incorporación.

La Agencia de Fomento y Garantía Agraria es una entidad autónoma de la Generalitat, adscrita a la conselleria de Cebrián. Sus objetivos son «la ejecución de las políticas de fomento del sector agrario que establezca la Conselleria y especialmente la gestión ágil, eficaz y eficiente de las líneas de ayudas establecidas en el marco de dichas políticas», según informa en su página web. La presidencia de la Agencia corresponde a la propia Cebrián, aunque la dirección del organismo es responsabilidad del Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero. Es decir, lo que Agricultura paraliza es el intento del número dos de la conselleria de situar en un organismo que dirige y como responsable de una unidad a su pareja sentimental.