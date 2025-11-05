Catalá, sobre la posible elección de Pérez Llorca para presidir la Generalitat: «Siempre respaldaré las decisiones de mi partido»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha cerrado filas con Génova ante la posible designación del secretario de Organización del Partido Popular valenciano, ... Juanfran Pérez Llorca, como candidato a ser investido nuevo president de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, opción que habría ganado fuerza en las últimas horas en la sede nacional de los 'populares': «Siempre respaldaré las decisiones de mi partido».

Catalá se ha mostrado tajante a la hora de seguir al frente de la Alcaldía del Cap i Casal. Si bien es cierto que siempre ha mantenido esta postura, y que el pasado martes enfrió la posibilidad de convertirse en una alternativa real a aspirar a la Presidencia de la Generalitat, la primera edil no lo evidenció con la claridad mostrada en otras ocasiones para cerrar la puerta del todo a erigirse como candidata al puesto. Este miércoles ha enfatizado que seguirá trabajando como alcaldesa de Valencia «todos los años que los valencianos quieran» y ha agradecido que su partido secunde su labor al frente del Ayuntamiento.

Con respecto a la necesidad de que un futuro president de la Generalitat surgido de las filas 'populares' sea investido en Les Corts con el apoyo de Vox, Catalá ha dicho que quiere «confiar» en que la fuerza de Santiago Abascal esté por la labor de hacerlo.

«Creo que el acuerdo que se adoptó en su día para la Generalitat fue entre partidos y y no y no entre personas. Y por tanto ese acuerdo se tiene que mantener y es muy importante en política tener palabra. Muy importante. No se pueden tener principios si no se tiene palabra y si no se cumple la palabra dada», ha advertido Catalá a la formación de derecha radical.