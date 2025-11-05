Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en su visita a un nuevo edificio de viviendas públicas en Turianova este miércoles. LP

Catalá, sobre la posible elección de Pérez Llorca para presidir la Generalitat: «Siempre respaldaré las decisiones de mi partido»

La primera edil insiste en seguir como alcaldesa de Valencia y presiona a Vox para que apoye una futura investidura: «En política es muy importante tener palabra»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha cerrado filas con Génova ante la posible designación del secretario de Organización del Partido Popular valenciano, ... Juanfran Pérez Llorca, como candidato a ser investido nuevo president de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, opción que habría ganado fuerza en las últimas horas en la sede nacional de los 'populares': «Siempre respaldaré las decisiones de mi partido».

