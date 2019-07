Catalá se desmarca de la cena de históricos del PP distanciados de Bonig T. Rodríguez EP VALENCIA. Jueves, 18 julio 2019, 01:41

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y diputada de esta formación en Les Corts, María José Catalá, admitió ayer que ha sido invitada a la cena que un sector del PPCV, crítico con la actual dirección que encabeza Isabel Bonig, organiza para mañana, si bien señala que ha declinado asistir.

Catalá indicó que cuando fue convocada a este encuentro se le explicó que «no era en contra de nadie» sino una cita de «un grupo de personas del partido» a las que «les apetecía encontrarse en un momento determinado».

«Creo que todas las cenas de verano y encuentros son entrañables», señaló Catalá, quien confirmó que está «invitada a la cena» y recalcó que no es una reunión «en contra de nadie», sino que se trata de un encuentro para «intercambiar opiniones» y «recuperar el orgullo y la ilusión» por el partido: «Creo que no tienen objetivo de atacar a nadie. Otra cosa es que la literatura de estos días vaya en un sentido u en otro. No entendí en la convocatoria que fuera una cena en contra».