Casado reprocha al presidente que no se esfuerce en la negociación El líder del PP, Pablo Casado. / Efe Insiste en que Sánchez no va a tener más remedio que ir a un gobierno de coalición porque no puede apoyarse solo en sus 123 diputados COLPISA Viernes, 12 julio 2019, 18:26

El líder del PP reprochó este viernes a Pedro Sánchez que no haya hecho «ningún esfuerzo» desde el 28 de abril para sacar adelante su investidura, salvo pedir apoyos extemporáneos y a cambio de nada. Pablo Casado subrayó que el candidato socialista no puede culpar al PP por no abstenerse para facilitársela. Los populares han rechazado tres veces la petición de Sánchez para que se abstengan y también han ignorado la carta con idéntica demanda que firmaron los 66 diputados socialistas que se abstuvieron en la investidura de Rajoy.

Casado apuntó que la solicitud de auxilio es absurda porque su partido está «en las antípodas» del proyecto de Sánchez, y, sobre todo, porque los socialistas ya han decidido que Unidas Podemos, los nacionalistas y los independentistas sean sus socios.

El líder del PP acudió a Valladolid para asistir a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Casado culpó a Sánchez del bloqueo político que se vive a menos de dos semanas del debate de investidura. Una situación, añadió, que es fruto de su pasividad porque lleva más de dos meses desde las elecciones generales sin trabajar a fondo en la búsqueda de socios para la reelección.

Sánchez, añadió, va a tener «difícil» explicar cómo va a gobernar en solitario con el respaldo «tan limitado» de 123 escaños «sin dar cabida a otras formaciones políticas en su gobierno». Para Casado, es imprescindible que el candidato socialista gobierne en coalición. «Esto no quiere decir -advirtió- que me guste que haya un Gobierno con Podemos, todo lo contrario».