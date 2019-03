Casado no entiende el malestar interno por la confección de las listas El presidente del Partido Popular, Pablo Casado (3d), y la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (3i), han visitado la Fundación Gil Gayarre. / EFE El presidente del PP asegura que «purga» es lo que ha hecho el PSOE y recuerda que aún quedan por concretar las candidaturas para el Senado y Europa NURIA VEGA Madrid Lunes, 18 marzo 2019, 15:28

El presidente del PP no entiende que en el partido haya molestado su forma de confeccionar las listas electorales. Pablo Casado cree que la «auténtica purga» se ha gestado en el PSOE, no en Génova, pese a que sectores de la formación conservadora detectan en la designación de los números uno al Congreso un intento de acabar con el 'sorayismo', con el mandato de Mariano Rajoy y de confiar ahora en perfiles afines a la actual dirección nacional.«Es que, a veces, se extienden unas informaciones que no tienen ninguna relación con la realidad», ha protestado el líder de los populares.

«Yo de la información que se ha publicado, sólo he visto dos nombres –se refiere, según fuentes oficiales, a los exvicesecretarios de Organización, Fernando Martínez-Maillo y Carlos Floriano– que han pasado de ser diputados a encabezar la candidatura al Senado. Si eso es algo criticable, encabezar un Senado que es fundamental para aplicar, además, el artículo 155 en Cataluña, y que de 52 candidaturas dos pasen del Congreso al Senado, sinceramente, creo que habría que analizar un poco los términos que se utilizan incluso a la hora de valorar lo que hace un partido político».

El caso de Maillo y Floriano ha sorprendido a muchos cargos del PP, al margen de su sensibilidad política. Fuentes populares hablan de una norma no escrita que aconseja tratar con especial deferencia a aquellos que llevaron el día a día de la organización. «No puedes tirar por la ventana –argumentaba este fin de semana un representante del partido– a quien fue coordinador general».

Lo que tampoco comprende Casado es que se haga ya un «juicio de valor» sobre las listas cuando aún queda nutrirlas y presentar tanto las planchas electorales completas para el Congreso, como las del Senado y Europa. «La lista europea –ha añadido–-, que, por cierto, siempre es la más cotizada de entre todas las candidaturas».

No ha mencionado a nadie por su nombre. Pero en cuanto a aquellos que dejaron la política activa tras las primarias, la mayoría apoyos de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha insistido en «agradecerles» su contribución. Es el caso de los exministros Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez, que se despidieron la semana pasada. «Todo el mundo tiene su sitio, todo el mundo lo ha tenido, aquellos que han decidido abandonar la política lo han hecho libremente, por supuesto con mi pesar, porque habrían sido excelentes candidatos», ha zanjado.

En cuanto a que haya cargos en el PP que cuestionen su estrategia, ha recordado que fue elegido «con un programa muy claro» en el proceso congresual del partido en julio: «Yo no sólo me siento legitimado, sino mayoritariamente respaldado».