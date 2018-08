Casado apremia a Bonig a nombrar a los candidatos de las elecciones locales Casado, el pasado jueves junto a Bonig y Barcala en el homenaje que tributó a las víctimas de ETA. / efe El presidente del PP se reunirá en septiembre con la líder del PPCV pero realizará otras consultas para decidir el cabeza de lista popular de Valencia F. R. VALENCIA. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:30

El presidente del PP, Pablo Casado, ha comunicado a los populares valencianos no sólo su apoyo para que inicien «a partir de ya» una precampaña electoral para lograr que Isabel Bonig sea la próxima presidenta de la Generalitat, sino que también les instó a designar a los candidatos a las próximas elecciones municipales.

Durante la campaña de las primarias Casado no dudó en anunciar que, además de convocar una convención nacional de cara a la celebración de los comicios autonómicos y municipales, a los que se les sumarán los europeos, quiere que el partido nombre cuanto antes a los que se convertirán en carteles electorales de las municipales. Quiere que vayan preparando sus equipos y se den a conocer en sus respectivas poblaciones.

El nuevo líder nacional de los populares estuvo el jueves de la semana pasada en Santa Pola para homenajear a las dos víctimas de la banda terrorista ETA del atentado de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de esa localidad y después se trasladó hasta la zona del incendio que ha arrasado más de 3.200 hectáreas en la Safor y Vall d'Albaida. Casado estuvo acompañado en todo momento por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Y tuvieron tiempo para hablar.

Bonig indicó al presidente del PP que el partido ya tiene a los candidatos de Castellón y Alicante El partido todavía no cuenta con candidatos en ciudades como Torrent, Gandia, Sagunto o Burjassot

Según ha podido saber este periódico, fue en esa conversación privada, después de ratificar en público a Bonig como candidata a la Generalitat, cuando Casado trasladó a la presidenta del PPCV su confianza y la necesidad de nombrar cuanto antes a los candidatos a los comicios locales. La líder del PP de la Comunitat indicó a su presidente que el partido ya ha empezado en las tres provincias a nominar a quienes ya tienen claro que competirán en las municipales, como el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y Begoña Carrasco aspirante a la alcaldía de Castellón.

Los populares señalan que Pablo Ruz es su alcaldable en Elche. César Sánchez, el presidente de la Diputación de Alicante y uno de los hombres que ha apoyado a Casado, repetirá en Calpe y muy posiblemente también en la corporación provincial. Su portavoz, Eduardo Dolón, tratará de ser de nuevo alcalde de Torrevieja. María Mut y Rosa Cardona aspirarán a encabezar las candidaturas en Dènia y Xàbia, respectivamente. Susana Marqués repetirá en Benicàssim si quiere continuar y Héctor Folgado, vicesecretario de política territorial, será posiblemente el candidato en Vila-real.

En la comarca de l'Horta al PP aún le queda mucho por decidir. La dirección tiene claro que Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar y hombre de Casado, repetirá, así como López Bronchud será el candidato en Mislata y María Villajos en Paterna. Posiblemente el que fuera alcalde de Paiporta y diputado provincial Vicente Ibor también repita. A partir de ahí, Manises, Quart, Torrent, Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Burjassot, Almàssera o Foyos, entre otros, están por decidir. Es muy posible que haya un buen número de candidatos de 2015 que ganaron y fueron aperados de la alcaldía por los pactos de izquierdas, señalaron fuentes populares.

En la capital de la Ribera el PP ya tiene candidato: José Andrés optará a la alcaldía de Alzira. Falta designar en otras poblaciones como Carcaixent, Cullera o Sueca, entre otros. Y Gandia también espera conocer a su cartel electoral, como Sagunto.

Pero el municipio clave para alcanzar la Generalitat, porque su voto arrastra, Valencia, está sin candidato. Casado quedó con Bonig en mantener una reunión próximamente, posiblemente a principios de septiembre para hablar de este asunto.

La potestad en la elección del número uno para Valencia es de Casado, aunque Génova oye a la dirección regional. Bonig no parece que vaya a acudir con una terna de nombres, sino que aportará el perfil que, a su entender, requiere el puesto. Pero Casado, según fuentes próximas a la dirección nacional, además de a Bonig también escuchará otras voces antes de decidir el candidato del PP para Valencia. Y hoy por hoy, aseguran, no se descarta un nombre no vinculado al PP pero relevante en la sociedad civil.

Hasta ahora se han barajado diversos nombres para este puesto, como el del portavoz municipal del PP, Eusebio Monzó -la dirección regional le da protagonismo en actos del partido-, o la diputada autonómica María José Català -exalcaldesa de Torrent- , e incluso otros que se han autodescartado, como el eurodiputado valenciano y vicepresidente del grupo parlamentario europeo del PP, Esteban González Pons, y la diputada nacional valenciana Belén Hoyo, una mujer del equipo de Casado. Luis Santamaría, presidente de la gestora del PP en la ciudad de Valencia y muy cercano al presidente nacional del PP, no entra en el perfil que gustaría a la cúpula del PPCV. De hecho ya indicaron, después de nombrarle responsable de la gestora, que no se le prometió la candidatura.

Desde el entorno de Pablo Casado se incidió en que Valencia es una ciudad clave para el cómputo electoral del PP, no sólo el valenciano, también el nacional y que la del nuevo líder «va a ser una decisión muy meditada».