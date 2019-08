Carolina Pascual: «Uso mucho las redes sociales, sobre todo Twitter y LinkedIn, mientras que Facebook lo utilizo para mi ámbito personal» Carolina Pascual. / EFE La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital desvela que le gusta perderse por ciudades de otros países en verano y que entre sus aficiones figuran nadar, bailar y la zumba, aunque ya no tiene tiempo para esta última EFE Alicante Domingo, 25 agosto 2019, 11:59

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual (Elche, Alicante, 1974), desvela en una entrevista con la Agencia EFE que le gusta perderse por ciudades de otros países en verano y que entre sus aficiones figuran nadar, bailar y la zumba, aunque ya no tiene tiempo para esta última.

Esta ingeniera de Telecomunicaciones profesora de la Universidad de Alicante vive en su ciudad natal y está casada con un alicantino, con quien tiene una niña, también Carolina, de 13 años, a la que ve muy madura y que, mezcla de las dos ciudades, se considera «alicitana».

PREGUNTA: ¿Qué hará para desconectar en verano?

RESPUESTA: Me voy a la playa con mi familia y con mis amigos. También suelo hacer alguna escapada. Aunque me gusta más la montaña porque me crié en el campo corriendo descalza y subiéndome a los árboles, por circunstancias pasaré más tiempo en la playa, en Santa Pola.

P: ¿Qué destinos prefiere para viajar?

R: Me gusta mucho caminar, perderme por ciudades de otros países sin rumbo ni destino fijo, viendo lo que me encuentro. Perderme por las calles y observar a la gente cómo se comporta. Aprender de otras culturas y de la vida anónima de las personas. Por cercanía, es más fácil un viaje corto cerca de casa, por Europa, aunque también he hecho exóticos a la India o Estados Unidos. Este verano repetiré a Estados Unidos.

P: La consellera de Innovación y Sociedad Digital, ¿apaga durante las vacaciones?

R: No. Intento desconectar de las redes sociales pero no me resulta fácil. Me gusta hacer deporte, nadar y bailar, por ejemplo hubo un tiempo que iba a clases de zumba aunque ahora no tengo tiempo. Uso mucho las redes sociales, sobre todo Twitter y LinkedIn, mientras que Facebook lo utilizo para mi ámbito personal, para mi círculo de amigos.

P: ¿Libro tradicional de papel o electrónico?

R: Tengo las dos cosas: libros y también un Kindle. Me gusta mucho leer y soy de libros de papel. Una de las mejores sensaciones que guardo es entrar en una librería y quedarme tiempo mirando los volúmenes y ver que hay tantas cosas por leer. Pero el libro es poco práctico cuanto te mueves y, aunque como formato me guste menos, llevo encima un Kindle porque no pesa y tengo una variedad grande de títulos.

P: ¿Qué tipo de libros lee en verano?

R: Intento elegir una buena historia bien contada y que atrape. Me gusta la novela negra pero, en general, cualquier buena historia que capte la atención desde el principio y que haga que devore el libro en un día. Soy también asidua seguidora de series y películas, pero la forma en que me hacen soñar los libros es incomparable.

P: Un título que recomiende para el verano y el último comprado.

R: Recomendaría para esta época 'Viajes planificados de fin de semana', editado por el New York Times. Es un libro que guía escapadas de 36 horas por distintos puntos de Europa, desde viernes a domingo por la tarde. Ayuda para estas visitas relámpago. El último comprado es uno biográfico sobre Bill Murray (actor estadounidense), que lo elegí por recomendación de mi hija.