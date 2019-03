Cantó critica a Morera y Puig por «vivir de la política» en la presentación de la lista de Cs Toni Cantó, junto al resto de candidatos de Ciudadanos a Les Corts, ayer. / damián torres El candidato presume de incorporar a profesionales «libres y con experiencia» en una oferta electoral donde sólo repiten tres de los actuales diputados A. CERVELLERA Miércoles, 27 marzo 2019, 00:08

Valencia. Toni Cantó, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, impulsó un gran cambio en las listas para las elecciones autonómicas del próximo 28 de abril. El hecho de que tan sólo tres de los trece diputados logrados en 2015 opten a la reelección fue esgrimido por Cantó como algo positivo y se utilizó como dardo para arremeter contra dirigentes como el presidente Ximo Puig y Enric Morera, presidente de Les Corts, a los que acusó de ser «vividores de la política» durante décadas.

El ya exdiputado nacional de Ciudadanos se esforzó en distanciarse de todos los partidos durante una presentación de la candidatura autonómica en la que fue recibido como un héroe chocando las manos de sus compañeros al más puro estilo norteamericano. Cantó fue especialmente duro contra las formaciones de izquierda a los que calificó como un «tripartito de la vergüenza» entregado al catalanismo que fomenta los enchufes y a los «vividores de la política». Además, censuró que el PSPV, Compromís y Podemos «se atrevan a decir que el capitalismo o el libre comercio es el enemigo de la humanidad» y a espetarle «go home» a una inversión de más de 800 millones en la Comunitat Valenciana.

Cantó ya avanzó que su prioridad será «un pacto a la andaluza» para desalojar al actual Consell pero eso no evitó que también arremetiese contra sus potenciales socios. Al PP le acusó de haber liderado «un gobierno corrupto» mientras que a Vox, sin citarlo expresamente, les reprochó que escondan sus listas «hasta el último día» para que la sociedad no sepa «a qué fundación o qué pasado extremista tienen detrás».

Como respuesta, el aspirante a la Generalitat presentó «una lista transparente, que no quiere vividores de la política y que no quiere independentistas» sino «gente profesional que se acerca a la política» y profesionales «libres y con experiencia, que saben lo que es montar una empresa y cotizar a la Seguridad Social», frente a los anteriores gobiernos «que no habían cotizado juntos ni un solo día». Además, apoyó que se haya apostado por dejar fuera a exdiputados como Juan Córdoba o Emilio Argüeso para que se centren en el trabajo orgánico.