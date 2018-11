Cantó aplaza de nuevo el anuncio de su candidatura a la Generalitat Toni Cantó, en el Congreso, junto a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. / efe El diputado prevé ahora comunicar su desembarco en la política autonómica cuando Ciudadanos convoque las primarias el próximo enero F. R. VALENCIA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:44

Toni Cantó ha aplazado de nuevo el anuncio de presentarse a las elecciones primarias de Ciudadanos para convertirse en el cabeza de lista del partido a Les Corts. Fuentes de la formación naranja aseguraron ayer que el diputado nacional hará pública su decisión cuando se convoquen las consultas internas para las autonómicas y municipales el próximo mes de enero.

Cantó declaró el pasado dos de agosto que sería en septiembre cuando anunciara su decisión, que tenía que meditarlo junto a su familia. Ser el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat «es un hecho muy importante para mí. Es un cambio de vida, es muy ilusionante el reto y me apetece mucho», aseguró a este periódico antes de participar en una cena con militantes celebrada en Paterna el último domingo de agosto en el que la ciudad se vuelca con su cordà.

Y llegó septiembre. Y el silencio sobre la candidatura de Cantó continuó instalado en Ciudadanos. La cita era a final de mes, el día 28, en Alzira, donde el partido naranja celebraba el acto oficial de inicio del curso político. La noche contaba con la presencia del secretario de Organización del partido, Fran Hervías. Alrededor de 700 militantes y simpatizantes se reunieron en el salón. Se esperaba que, por fin, el diputado nacional anunciase su desembarco en la política autonómica valenciana. Pero el estrado que había montado para los oradores lo usó sólamente Hervías. No intervino Toni Cantó. No efectuó el anuncio público. Es más, no acabó una celebración, que de inicio de curso político se convirtió en una cena de militantes del partido naranja destinada a enseñar músculo al PP, que el sábado anterior también había reunido a 700 militantes en una comida en Valencia presidida por su líder nacional, Pablo Casado. Cantó se marchó antes de finalizar el acto de Alzira, según las fuentes consultadas.

Desde la cúpula autonómica de Ciudadanos se incidió ayer en que lo único que ha sucedido para que se demore tanto en hacerse pública la decisión de Cantó es que ha cambiado de opinión y en lugar de comunicarla en septiembre, prefiere esperar a la convocatoria de las primarias. «Todo continúa como antes», señalaron en referencia a que el diputado optará a la competición interna para aspirar a ser el cabeza de lista de Cs a Les Corts. Es más, deslizan que Toni Cantó «puede rectificar sus decisiones» y en lugar de anunciar su candidatura en septiembre, como indicó el pasado mes de agosto, haya preferido esperar a que se convoquen las urnas para que la militancia decida.

Las elecciones primarias de la formación que preside Albert Riviera está previsto que se celebren el próximo mes de enero, aunque todavía no se ha marcado una fecha concreta. De momento, el esfuerzo del partido está centrado en los comicios andaluces de dentro de tres fines de semana.

Desde la pasada primavera Toni Cantó ha estado pisando con fuerza las agrupaciones locales de Ciudadanos durante la mayor parte de los fines de semana. El pasado verano, además, recorrió la abundante geografía de las fiestas de los pueblos y ciudades de la provincia de Valencia donde interactuó no sólo con los militantes del partido naranja, sino también con la ciudadanía en general, que es la que finalmente le llevará a Les Corts si es que opta por ese camino.

El objetivo inicial de Toni Cantó ha sido ganarse a los militantes de base de Ciudadanos para que le apoyen en las votaciones si es que encuentra un rival en la carrera para convertirse en el candidato autonómico del partido.