Cantó anuncia un plan para facilitar al pequeño comercio la venta por internet Cantó, ayer, en el Mercado Central. / lp El candidato de Cs presenta un estudio «de dinamización para adecuar los negocios a la revolución 2.0 y la compra online» S. P. Jueves, 18 abril 2019, 00:47

valencia. El candidato de Ciudadanos a presidir la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, anunció ayer un «plan de dinamización del comercio para apoyar a los pequeños comerciantes», sobre los que ha declarado que «hay que ayudarlos en su principal reto, que es adecuar sus negocios a la revolución 2.0, a la compra online y al siglo XXI».

«Somos conscientes del reto que supone esto para el pequeño comercio, pero el resto no es tanto la flexibilización horaria, sino la compra de internet. Sobre todo porque a la gente ahora no le importa tanto a qué hora abre o cierra porque en un clic puede llevar a cabo la compra que quiera», señaló Cantó, que presentó su propuesta durante una vista al Mercado Central de València, también plantea que «es necesario que la administración defienda a los pequeños comerciantes y no los ahogue con impuestos». Por otro lado, ha señalado que estas empresas «se encuentran incluso con problemas de competencia desleal y no encuentran apoyo de las administraciones».

Cantó, a las puertas del emblemático mercado del centro de Valencia, calificó el recinto de un lugar «importante» e «icónico» y que es «una muestra de como a pesar de las dificultades por las que pasa el comercio se pueden hacer bien las cosas. Es un lugar repleto de gente y en el que hay que seguir empeñados en defender a esos comerciantes», incidió Cantó, quien al ser preguntado por la flexibilidad horaria que defienden en su programa electoral, en el que también apoyan al pequeño comercio, replicó que «no se puede hacer una cosa», defender el libre comerio, «sin la otra», la flexibilidad horaria.