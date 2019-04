Los candidatos a las generales coinciden en la necesidad de reformar la financiación Los candidatos. / chambó A. CERVELLERA Martes, 16 abril 2019, 01:18

Valencia. Tras el primer debate entre los candidatos a la Generalitat, ayer le llegó el turno a los cabezas de lista de Valencia. En este encuentro organizado por la Cadena Ser destacaron de forma clara los representantes del PSOE, PP y Compromís mientas que los de Podemos y, de forma especial, Ciudadanos quedaron en un segundo plano. Los aspirantes discreparon en muchos aspectos pero tuvieron clara su apuesta por una nueva financiación para la Comunitat.

José Luis Ábalos, cabeza de lista de los socialistas y ministro de Fomento, se mostró muy seguro en sus intervenciones pese a algunas dificultades de tipo técnico de la emisora y hasta señaló que el PSOE «aspira a gobernar en solitario». Ábalos expuso el proyecto socialista como la única alternativa a un PP con el que no dudó en confrontarse abiertamente y arremeter por querer pactar con Vox.

La popular Belén Hoyo le respondió con contundencia y criticó a los socialistas por sus acuerdos con los independentistas. Pese a ello, también dirigió reproches muy duros a María Muñoz, candidata de Cs, que nunca llegó encontrarse en el debate y que se limitó a leer un argumentario cerrado para no exponerse. Tampoco estuvo acertado el candidato de Unidas Podemos, Héctor Illueca, que, pese a tener argumentos consistentes, no supo trasmitirlos de forma adecuada y sus intervenciones se hicieron demasiado densas. En mejor forma se le vio a Joan Baldoví de Compromís que en todo momento trató de valencianizar el debate y no dudó en dirigir reproches hacia el PSOE.