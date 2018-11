Ciudadanos, una balsa de aceite caliente AlbertRrbera y Toni Canto durante un mitin de Ciudadanos en la Plaza del Patriarca de Valencia. / Manuel Molines Cantó demora el anuncio de su candidatura autonómica mientras desde el grupo parlamentario se impulsa una lista alternativa a la que apunta Sánchez | Parte de las ejecutivas regional y provinciales tratan de frenar el impulso del diputado que opta por un perfil bajo en la Comunitat desde septiembre F. RICÓS Lunes, 12 noviembre 2018, 20:28

La salida de Alexis Marí del grupo parlamentario de Ciudadanos junto a otros tres diputados de esa formación en junio de 2017, además de un par de diputados provinciales y algunas agrupaciones locales, parecía que iba a calmar unas aguas en la formación liberal, agitadas desde el inicio de la legislatura. Pero lo que desde hace unos meses parecía una balsa de aceite resulta ser de aceite caliente.

Una legislatura en la que el partido naranja ha ido creciendo poco a poco, implantándose en la Comunitat Valenciana -con dificultades para llegar a localidades pequeñas-, a rebufo de la firmeza mantenida por Albert Rivera en la defensa de la unidad de España y el éxito electoral que obtuvo Inés Arrimadas en las últimas elecciones catalanas. Pero aunque ha empezado a asentarse y a crecer, no ha sido capaz de generar una nueva hornada de líderes en las tres provincias capaces de convertirse en candidatos con tirón para la próxima cita con las urnas: los comicios locales y autonómicos.

Albert Rivera, el presidente nacional del partido, sigue siendo el cartel electoral de los naranja que más tirón tiene entre los votantes. El más conocido y el que nuevamente tendrá que ser explotado, muy posiblemente, por la propaganda electoral. Pero Rivera se presentará a las próximas elecciones generales. No será el presidenciable de Cs a la Generalitat o el alcaldable en Alicante o Castellón. Tampoco en Valencia, aunque en la capital de la Comunitat ya señaló directamente a Fernando Giner como candidato el pasado 6 de enero, previo paso por las primarias. Giner ya fue el cabeza de lista en las municipales de 2015.

FERNANDO GINER. Portavoz en el Ayuntamiento y candidato en 2015, es el único que Albert Rivera ha señalado públicamente como próximo cabeza de lista local en Valencia.

La candidata a Les Corts en mayo de 2015, Carolina Punset, apuesta de la cúpula nacional del partido, ya quedó descartada para repetir cuando a los pocos meses del actual mandato, en enero de 2016, dejó el escaño autonómico para dar el salto a Bruselas. El pasado octubre abandonó un partido del que se había ido distanciando desde que la formación naranja dejó en la cuneta de su camino el aroma a socialdemocracia.

Dentro de los escasos nombres conocidos de Ciudadanos en tierras valencianas el que destaca con diferencia por encima de todos es el de Toni Cantó. El valenciano fue el cabeza de lista de los naranja en las últimas elecciones generales, forma parte del núcleo duro de la dirección nacional del partido y es desde julio del año pasado, junto a Fernando Giner y la portavoz de Cs en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, la cara visible de Cs en la Comunitat y en la provincia de Valencia. Aquel nombramiento significó el pistoletazo de salida para auparlo a candidato a la Generalitat.

Cantó empezó a principios de este año a visitar agrupaciones locales del partido de manera más frecuente, a acudir a cenas y almuerzos con militantes y a asistir a las fiestas de los pueblos, especialmente el pasado mes de agosto. En suma, a dejarse ver tanto de cara a afrontar las primarias autonómicas como para preparar el camino a la cita electoral del próximo mes de mayo y mostrar que es un tipo cercano, accesible, además de dar buena imagen ante las cámaras de televisión y disfrutar de protagonismo mediático desde su escaño en el Congreso.

TONI CANTÓ. Diputado en el congreso y parte del núcleo duro de Rivera. El más conocido. Opta a ser el candidato autonómico y a tomar las riendas del partido.

Convertirse en candidato a la Generalitat podría suponer para Cantó un contratiempo en lo personal, puesto que su vida familiar y laboral está centrada en Madrid. Valencia, su tierra, tira de él, pero también las órdenes y ser una de las personas de confianza de Albert Rivera: «Me apetece mucho ser el candidato», aseguró en Paterna el último domingo de agosto antes de celebrar una cena con militantes.

El desembarco de Cantó en Valencia, iniciado de forma suave en julio de 2017, llegaba con un encargo bajo el brazo a desarrollar a medio plazo: tomar las riendas del partido, no sólo ser su imagen. Y eso significa rodearse de personas de confianza no sólo en su equipo, sino también en la estructura provincial y regional del partido, que al fin y al cabo es la encargada de elaborar las listas.

Eso ha propiciado que algunos dirigentes estén tratando de amarrarse al cargo y a poner dificultades para que Cantó, por ejemplo, no pueda rodearse de la gente del partido que elija para llevarle la campaña. Esta forma de proceder, de poner palos en las ruedas del compañero, hay militantes que no lo entienden. Ciudadanos está trufado de gente procedente de la antigua plataforma ciudadana, de UPyD, del PP, pero también los hay procedentes de la sociedad civil que nunca han militado en un partido y desconocen que en las formaciones de la nueva política también se emplean métodos de la vieja, como colocar barreras y vetos.

EL TÁNDEM QUE YA NO ESTÁ. Alexis Marí y Carolina Punset formaron equipo durante la campaña electoral de las autonómicas de 2015. Ahora son matrimonio y los dos están ya fuera del partido.

Desde el pasado agosto Cantó prácticamente ha pasado desapercibido. A finales de septiembre el diputado iba a anunciar, según diversas fuentes, que presentaba su candidatura en la cena de inicio del curso político celebrada en Alzira ante más de 700 militantes. Un alarde de músculo. Pero se le impidió. Abandonó el lugar sin haber accedido al estrado y sin tomar los postres.

Lo que buscan quienes no quieren el triunfo de Cantó es que no se sienta cómodo y, en todo caso, que se adapte a las condiciones que le marquen unos dirigentes que se ven amenazados si el diputado vence en las primarias. Y más aún si sacara un buen resultado en las autonómicas. Para eso incluso se está alentando desde dentro del grupo parlamentario una candidatura alternativa con la que optar a las elecciones internas, aunque se niegue con vehemencia.

Esa candidatura alternativa, supuestamente apoyada de manera oficiosa por parte de la ejecutiva regional que dirige Emilio Argüeso como responsable de Organización, y las de Valencia y Alicante, que dirigen Juan Córdoba y Luis Crisol, estaría encabezada por Mari Carmen Sánchez, la portavoz en Les Corts, que el viernes declaró en À Punt que «sería un gran honor» presentarse a las elecciones primarias para optar a ser la presidenciable de Ciudadanos.

Las manifestaciones de la síndica de Ciudadanos no quedaron ahí. Dejó claro que se lo está pensando. «Sigo dándole vueltas, no lo voy a negar», y matizó que su presencia en esas elecciones internas «dependerá de las necesidades del partido».

MARI CARMEN SÁNCHEZ. Síndica en Les Corts y diputada por Alicante, es la candidata alternativa a Toni Cantó que se impulsa desde el grupo parlamentario.

La misma portavoz parlamentaria de ese mismo partido minutos después declaró a este periódico todo lo contrario a lo dicho en la televisión autonómica. «No me he planteado nunca presentarme a las primarias y no me voy a presentar. Bastante tengo con llevar la portavocía del grupo parlamentario. Lo que quiero la próxima legislatura es trabajar por Alicante. No he hablado con el partido si quieren que esté en Les Corts o en el Ayuntamiento de Alicante. Estoy a disposición del partido. Y si se presenta Toni Cantó, le apoyaré totalmente, ya se lo he dicho», dijo Mari Carmen Sánchez.

Una alternativa a Sánchez, dentro de la misma línea de oposición a Cantó, sería una compañera de escaño de éste, Marta Martín. Ambas son de Alicante. La que no compitiera contra Cantó podría optar a ser la alcaldable en Alicante.

MARTA MARTÍN. Diputada en el Congreso y miembro del comité ejecutivo autonómico, la sitúan como alternativa a Cantó si no prosperara la opción de Sánchez.

Desde la cúpula regional de Ciudadanos indicaron que su apoyo a Toni Cantó sigue tan firme como desde el primer momento «y quien más lo respalda es Córdoba».

Señalaron que no les consta que Sánchez piense en presentarse a las primarias. Y aseguraron que si el pasado mes de agosto el diputado Cantó señaló que desvelaría en septiembre si optaba a las autonómicas o a repetir en el Congreso es porque el partido «barajaba adelantar a septiembre las primarias» -temían elecciones anticipadas- y que el parlamentario anunciará su decisión cuando se abra la carrera electoral.

JUAN CÓRDOBA. Diputado en Les Corts y cabeza visible de Cs en la provincia, se le atribuyen maniobras contra Cantó. La regional sostiene que apoya al futuro candidato.

Desde el comité ejecutivo autonómico consideran, además, que estos movimientos «y manifestaciones de radio macuto» se deben al nerviosismo existente en algunas personas del partido que quieren posicionarse dada la cercanía de la toma de decisiones para la elaboración de listas a las elecciones autonómicas y a las municipales.