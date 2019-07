El candidato sanchista a presidir la Diputación no acude a la reunión del grupo del PSPV Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia. / Irene Marsilla El entorno de García alega motivos familiares aunque algunos diputados vinculan la ausencia con la elección de Gaspar JC. F. M. Miércoles, 3 julio 2019, 01:13

La secretaria general del PSPV de Valencia, Mercedes Caballero, reúne hoy a la dirección que encabeza y al comité provincial para dar luz verde definitiva a la designación de Toni Gaspar como candidato a la presidencia de la Diputación. La votación en el máximo órgano entre congresos del partido marcará el nivel de apoyo de que dispone la líder provincial -persona de la máxima confianza de José Luis Ábalos- a su propuesta de que sea el alcalde de Faura el que continúe al frente de la corporación provincial. La comisión federal de listas se reunirá el fin de semana para validar la propuesta y el próximo día 10, miércoles, se celebrará el pleno de constitución de la corporación provincial, con Toni Gaspar como presidente.

La propuesta del ya presidente de la corporación contará previsiblemente con el respaldo mayoritario del partido. Tal y como ha venido detallando este diario, Gaspar terminó siendo la propuesta de Caballero a pesar de que sobre la mesa también se puso el nombre del alcalde de Burjassot, Rafa García. El líder del PSPV, Ximo Puig, dio desde el primer momento su apoyo a Gaspar y esa tesis se acabó imponiendo.

Caballero reunió el lunes a los trece diputados del grupo socialista para trasladarles formalmente su decisión y para mantener una primera toma de contacto. La líder provincial los convocó a todos, pero lo cierto es que sólo acudieron doce.

A la cita no acudió García, el alcalde de Burjassot. Su ausencia enrareció el ambiente de una reunión a la que algunos diputados tuvieron que renunciar a otros compromisos previos para poder asistir. Nadie explicó el motivo por el que el referente sanchista no participó en la cita. De hecho, incluso al principio de la reunión se hizo alguna referencia a que llegaría un poco más tarde aunque no llegó a aparecer. Algunos diputados vincularon su ausencia con la designación de Gaspar.

Fuentes del entorno del alcalde de Burjassot consultadas ayer por este diario señalaron que motivos familiares habían impedido al dirigente socialista acudir a la reunión. No sólo eso. También subrayaron que en ningún caso la ausencia obedeció a malestar alguno con la propuesta de la secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia de que fuera Gaspar, y no él, el que ocupe la presidencia de la corporación. «Rafa está totalmente de acuerdo con la propuesta de presidencia y lo habló con la secretaria general», se remarcó.