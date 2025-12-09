Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«Es imposible que cuando se hable de Camps se hable conflicto», afirma durante la entrevista Jesús Signes

Camps: «Soy el único candidato del PP que puede garantizar ganar por mayoría absoluta»

ENTREVISTA ·

El expresidente y ex líder del Partido Popular valenciano se ve como el aspirante del centro derecha que puede agrupar todo el voto: «Yo desactivo a Vox«

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:43

Comenta

Francisco Camps recibe a LAS PROVINCIAS en el bufete donde trabaja y se sienta en la biblioteca que ha forrado con libros de su ... colección particular, donde conviven volúmenes de derecho con otros de ficción; por ejemplo, una novela de Carmen Alborch. Acaba de presentar su propuesta para liderar al PP en las elecciones de 2027 y defiende su pretensión en estos términos: «Es una decisión meditada desde hace muchísimo tiempo, pero tenía que ver cómo iba el proceso después de mi absolución en relación con lo que ocurre en la ciudad, la Comunidad y el país».

