Camps: «Soy el único candidato del PP que puede garantizar ganar por mayoría absoluta»

Francisco Camps recibe a LAS PROVINCIAS en el bufete donde trabaja y se sienta en la biblioteca que ha forrado con libros de su ... colección particular, donde conviven volúmenes de derecho con otros de ficción; por ejemplo, una novela de Carmen Alborch. Acaba de presentar su propuesta para liderar al PP en las elecciones de 2027 y defiende su pretensión en estos términos: «Es una decisión meditada desde hace muchísimo tiempo, pero tenía que ver cómo iba el proceso después de mi absolución en relación con lo que ocurre en la ciudad, la Comunidad y el país».

–¿Cómo casa esa pretensión con la actual coyuntura política?

–Me he dado cuenta, después de todo este proceso, recorriendo el territorio de norte a sur y de este a oeste, de la necesidad que el partido tiene de ser dinamizado para seguir siendo la referencia en la Comunidad Valenciana. En el centro derecha, desgraciadamente, hemos ido perdiendo fuerza y presencia respecto de lo que yo recuerdo cuando era presidente. Soy consciente de la necesidad que tenemos de poner en marcha de nuevo el Partido Popular para que se convierta en un partido en donde el discurso de la centralidad, de la moderación y del liderazgo sea una realidad. Necesita ser el partido que lidere el discurso y yo estoy dispuesto de nuevo a trabajar para ello, desde una propuesta de futuro y de modernidad y de vanguardia para la Comunidad Valenciana.

–En el año 2027, usted tendrá 65 años. Dejó el poder, en 2011, hace 15 años. ¿Hablar de futuro le parece coherente?

–La palabra futuro tiene para mí ahora más valor que nunca. ¿Por qué? Porque cuando tuve 28 años, como concejal de Rita Barberá ya hablaba de futuro. Hablaba de futuro cuando tenía tenía 33 años y era primer teniente de alcalde y hablaba de futuro cuando tuve 39 años y fui vicepresidente del Congreso o cuando fui conseller de Cultura o presidente de la Generalitat. He visto cómo se construye el futuro desde el presente más ambicioso, con más expectativas, más ilusión y proyectos, porque construí futuro en cada una de las responsabilidades que tuve y vi que el resultado fue bueno. Y quiero seguir construyendo el futuro desde la base de esa experiencia que me genera conocer lo que ha sido durante estos años la realidad política, económica y social de mi tierra.

–Habla del futuro que preveía en los cargos que ocupó en su trayectoria, pero ese futuro de entonces es el presente de hoy...

–Que se ha truncado. Y lo digo con absoluta vehemencia. Cuando la izquierda catalanista ocupa el poder, ese futuro se esfuma. Se disolvieron los proyectos en marcha en todos los municipios del territorio... Un proyecto de prosperidad e incluso de capacidad de influir en el Gobierno de España o en las decisiones de Unión Europea... Durante los ocho años de Puig en la Comunidad o de Ribó en Valencia todo eso se perdió. Y ese daño de esos ocho años todavía lo estamos sufriendo los valencianos, porque nunca ya hubo ningún proyecto de futuro más allá de lo que programamos en aquel momento.

–¿Y el actual PP tampoco ha sabido salir de ahí?

–Yo soy consciente de que tengo una capacidad como para poder poner en marcha de nuevo a la Comunidad Valenciana, que todos aspiramos.

–¿Y cómo observa el reciente proceso de reestructuración del Consell, con su derivada sobre la estructura del partido?

–Hay una reorganización lógica, de la coyuntura que está viviendo el partido en estos momentos, pero yo estoy hablando de 2027. Quiero que el partido tenga ya en marcha el modelo que pretendemos para la Comunidad, con las candidaturas, los liderazgos y los dirigentes que tienen que llevar ese modelo hacia adelante. Y por eso necesitamos ponernos en marcha cuanto antes. Y por eso estoy pidiendo que el congreso sea cuanto antes, para que todos los militantes, los 60.000 militantes y no unos pocos que son los que están últimamente acudiendo a las urnas del partido, puedan decidir el futuro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que es decidir el futuro de la propia comunidad.

–¿Mediante un congreso extraordinario?

–No, con el ordinario. Y que se haga cuanto antes porque cuanto antes nos podremos poner a trabajar, a preparar el futuro de la Comunidad.

– Eso implicaría competir con Llorca.

–Yo compito contra las necesidades y las urgencias de este territorio. Para mí lo importante es la comunidad, desde la perspectiva del Partido Popular. Y espero que haya un congreso en el que se puedan debatir las ideas de lo que tiene que ser el futuro de la Comunidad Valenciana. Tengo modelo de partido y modelo de Comunidad y quiero que pueda ser contrastado desde el punto de vista de las ideas dentro de un congreso regional del partido. Creo que es necesario. Además, es que yo no he hecho otra cosa en esta vida que competir. He ganado tres veces por mayoría absoluta contra la izquierda y eso es competir de verdad, en circunstancias a veces muy complejas. Es lo que le ofrezco al Partido Popular y a los valencianos: un modelo de convivencia, de progreso, de prosperidad y de modernidad para los próximos años. Lo que ofrezco a mi partido y a los valencianos es ganar por mayoría absoluta en 2027.

–Pero esa pretensión tropieza con el actual modelo de dirección bicéfala, con una persona al frente del Consell y otra al frente del partido

– Lo que le pido a mi partido es que pensemos en el 27. Estamos ahora en esta fase muy importante de la reconstrucción, la reordenación del futuro de una zona afectada de manera salvaje por la riada del 29 de octubre. Pero yo estoy pensando a partir del 27. El Consell actual es un Consell que está con las circunstancias del momento. El PP de hoy tiene que dedicarse a lo de hoy. Y yo estoy ofreciendo el PP del futuro.

– ¿Y Génova? ¿Su propuesta puede generar desconfianza?

–Génova son mis compañeros de partido, me conocen, saben cómo soy y saben cómo trabajo. Saben cómo lidero, cómo ganamos elecciones. Y estoy convencido de que en esa ambición colectiva, mis compañeros de partido son conscientes de que puedo ganar las elecciones absoluta y hacer que muchos alcaldes también lo hagan. Soy el último candidato que obtuvo votos de todo el centro derecha en la Comunidad. Nunca nadie jamás tuvo ya votos de todo el centro derecha. Todos juntos podemos volver a votar un mismo proyecto de ambición para la Comunidad Valenciana. Y estoy convencido que voy a conseguirlo.

–Se lo pregunto porque en su partido anida una cierta cultura reacia al enfrentamiento.

–Yo soy Camps. No soy un militante que venga de nuevo a hacer algo diferente. Todos saben quién soy. Es imposible que cuando se hable de Camps se hable conflicto. Se puede hablar de conflicto con el presidente actual (por Llorca), porque nadie sabe lo que hasta el momento ha podido hacer, empieza ahora. Pero quién es Camps lo sabe todo el mundo y lo que ha hecho por el PP, por la Comunidad Valenciana y por España. Si se habla de conflicto, no se puede hablar de Camps. Se puede hablar de conflicto en todo aquel que esté contra Camps.

–¿Y le gusta este nuevo Consell?

–Es el Consell del Partido Popular y todo lo que sea el Partido Popular me gusta siempre.

–¿El anterior también?

–Bueno, son unos compañeros de partido...

–¿Y cuando habla de que usted garantiza la mayoría absoluta, es porque eso está fuera del alcance de otros compañeros?

–Las encuestas lo están diciendo. Esa es la realidad. El presidente actual no tiene los votos de los ciudadanos, no tiene los votos de los militantes y no tiene la mayoría absoluta del Parlamento. Yo lo que le propongo a mi partido es tener la mayoría de votos de los militantes, tener la mayoría de los votos de los ciudadanos y tener la mayoría absoluta en el Parlamento. Lo hice tres veces. Y quiero volver a conseguir tener ese trípode sobre el que se basa la 'autoritas' y la 'potestas' de cualquier persona que se pone al frente de un proyecto político. Que te voten tus compañeros de partido, que te voten los ciudadanos y que la mayoría de los diputados sean de tu partido. Eso es muy importante. La situación actual de la Comunidad Valenciana y de España requiere de gobiernos estables, con capacidad de tomar decisiones. Y ganar las elecciones por mayoría absoluta es un objetivo que es fundamental. Forma parte del ADN del Partido Popular. Es necesario que el PP de la Comunidad Valenciana lo haga, que gane por mayoría absoluta. Y yo le ofrezco al Partido Popular ganar por mayoría absoluta, porque quiero que Alberto Núñez Feijóo sea presidente con mayoría absoluta. Y para que lo sea, que es una obligación para la que el partido debe trabajar todos los días, es necesario que también el PP valenciano lo haga.

–¿Y si la candidatura del PP estuviera liderada por otra persona? Si fuera María José Catalá...

–(Interrumpe) Sinceramente, si no viese que soy parte de la gran apuesta de futuro del Partido Popular, no estaría hablando en estos términos. Hoy por hoy creo que soy el único militante del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que puede garantizar ganar por mayoría absoluta.

–¿Eso incluye a Catalá?

-Yo soy el único. Seguro. El único candidato del Partido Popular que puede garantizar ganar por mayoría absoluta.

–¿Y eso incluye desactivar a Vox?

–Yo desactivo a Vox. Le recuerdo que soy el último líder del centro derecha al que le votó todo el centro derecha. Todo votante del PP y todo votante de VOX me votó a mí. Y les digo a todos, a los votantes del PP y a los de Vox, que vuelvan a votarme a mí. Les garantizo prosperidad para que la Comunidad Valenciana vuelva a ser un territorio de referencia, atractivo y envidiado en el resto de España y buena parte de Europa.

– Pero Vox no existía entonces.

–Son nuestros votantes?

–¿Sí?

–Sí, todos. Y les digo a todos los votantes del PP y de VOX que tienen que votar al Partido Popular, que tiene que haber un gran partido en el centro derecha y que estoy dispuesto a liderar de nuevo el PP para que todos los votantes que me votaron en 2011 vuelvan a hacerlo ahora. Y les digo a todos ellos, que volveré de nuevo a hacer de la Comunidad Valenciana el gran territorio que admirábamos los valencianos y que admiraban fuera de Valencia.