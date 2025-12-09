Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camps, retratado antes de la entrevista a LAS PROVINCIAS. J. Signes

Camps señala al Gobierno central como responsable de la gestión de la dana

El expresidente critica la falta de despliegue de recursos estatales y denuncia que se abandonó a los ciudadanos

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:44

Comenta

La entrevista con Francisco Camps aborda las distintas vertientes de la actualidad y no excluye conocer su punto de vista sobre la gestión de la ... dana y la asunción de responsabilidades políticas, un ámbito donde descarta la principal carga de culpa sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. «El Gobierno de España es el responsable absoluto», afirma. Y añade un principio que debería haber guiado, a su juicio, la respuesta de la Administración central: «Competencia exclusiva, responsable absoluto: este axioma es fundamental». En su opinión, «la competencia exclusiva para atender una emergencia nacional la tiene el Gobierno de España». Recuerda al respecto que «de las tres instituciones son las que pueden solicitar la emergencia nacional, dos son del Gobierno de España, que tendría que haber actuado de manera inmediata en aquella trágica, noche»

