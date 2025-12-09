Camps señala al Gobierno central como responsable de la gestión de la dana

La entrevista con Francisco Camps aborda las distintas vertientes de la actualidad y no excluye conocer su punto de vista sobre la gestión de la ... dana y la asunción de responsabilidades políticas, un ámbito donde descarta la principal carga de culpa sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. «El Gobierno de España es el responsable absoluto», afirma. Y añade un principio que debería haber guiado, a su juicio, la respuesta de la Administración central: «Competencia exclusiva, responsable absoluto: este axioma es fundamental». En su opinión, «la competencia exclusiva para atender una emergencia nacional la tiene el Gobierno de España». Recuerda al respecto que «de las tres instituciones son las que pueden solicitar la emergencia nacional, dos son del Gobierno de España, que tendría que haber actuado de manera inmediata en aquella trágica, noche»

El expresidente del Consell recalca que, según su parecer, en la respuesta contra la dana se tenía que haber contado en Valencia «con todos los efectivos al servicio del Estado, sin menoscabo alguno. Y eso no se hizo», se lamenta. «Y por lo tanto», prosigue, «el responsable absoluto de lo que pasó aquella noche y los días subsiguientes de abandono absoluto de nuestros conciudadanos fue del Gobierno de España y del presidente del Gobierno, sin lugar a dudas». «No pongo ni un solo matiz», afirma. «¿Quién tiene la responsabilidad absoluta del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de efectivos que tengan capacidad de atender una circunstancia de semejante fuste?», se pregunta. Y él mismo se responde: «El Gobierno de España». «Por eso la ley lo prevé y por eso le llama de emergencia nacional y por eso la ley sabe cómo se tiene que activar toda la emergencia en el momento que correspondía en esas circunstancias», subraya.

Según Camps, «en un Estado descentralizado hay que saber exactamente dónde está la competencia y si vamos a las competencias del Estado, se verá que ésta», en alusión a la reacción ante catástrofes, «es exclusiva del Estado». E insiste: «Quien tiene competencia exclusiva tiene la responsabilidad absoluta, está ligado automáticamente: no hay ni que pensar, se actúa de manera automática. Un policía nacional cuando va por la calle y ve que se está cometiendo algún tipo de atentado, actúa porque el Estado actúa automáticamente. No tiene que preguntarle a nadie». Y el 29 de octubre, apunta, se debía haber observado una conducta semejante: «No había que preguntar, había que actuar».

- Pero la Generalitat ha reconocido que se pudo gestionar mejor desde sus competencias.

- Bueno, esos son circunstancias ya de personas en concreto. Yo hablo desde el punto de vista del Estado. Como hombre de Estado que soy, digo que es el Estado el que tiene que haber actuado de forma automática. Un hombre de Estado tiene que tener claro que es el Estado, con toda su fuerza y toda su potencia, quien pone en marcha todos los mecanismos ante una emergencia que es nacional.