Camps se ofrece como candidato a la alcaldía pero el PP lo rechaza Compromís y PSPV se toman a broma la propuesta del expresidente tras la reapertura de Gürtel A. G. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:28

valencia. Francisco Camps tuvo el jueves un día de auténtico vértigo. Si por la mañana comparecía ante los medios para defenderse de la próxima investigación que le abrirán por las contrataciones de la trama Gürtel, por la noche todavía le quedaban fuerzas para regalar titulares en el programa 'El Faro' de la cadena La Ocho Mediterráneo. Allí, repitió una idea que ya había dejado caer en alguna ocasión, la de que está disponible para la alcaldía de Valencia. «Si las bases de mi partido, mis compañeros, algún día me dijesen: nos gustaría que todo aquello que representó la potencia de la Valencia del PP, con Rita Barberá al frente, se puede recuperar [...] Yo no podría decirles que no». Las reacciones no se hicieron esperar. Las declaraciones del expresidente suelen generar un tsunami de contestaciones. En su propio partido lo rechazaron, aunque de manera elegante. Fue Eva Ortiz, secretaria general del PP, la que expresó el sentir de la formación: «Hizo grandes cosas por la Comunitat Valenciana, pero ya es momento de otro tipo de personas, proyectos y situaciones en el PP y en esta comunidad».

En el resto de partidos recurrieron al humor para responder ante la posibilidad de que Camps intentara ser alcalde de Valencia. Mónica Oltra, por ejemplo, dijo que encajaría bien en el grupo de concejales investigados por su implicación en el blanqueo. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que los valencianos no quieren «volver al paradigma de la corrupción y del despilfarro». Por último, también el actual alcalde opinó sobre el ofrecimiento de Camps: «Eso es hablar de ciencia ficción». No obstante, si en el PP se lo permiten, «estaría encantado de competir con él».