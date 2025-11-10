Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El expresident Francisco Camps. Efe

Camps confía en un acuerdo con Vox para agotar la legislatura y reitera que quiere liderar el PPCV para «revitalizarlo»

El 'expresident' dice que lo «adecuado» sería convocar el congreso autonómico en primavera e ir a primarias

EP

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:08

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps ha mostrado su confianza en que PP y Vox serán capaces de llegar a un acuerdo para escoger ... a un sucesor de Carlos Mazón como jefe del Consell y, así, poder agotar la legislatura hasta 2027 sin adelantar elecciones autonómicas. Además, ha vuelto a ofrecerse a liderar de nuevo el PPCV para «revitalizarlo», «centrar» su discurso y recuperar las «mayorías absolutas» en la Comunitat Valenciana.

