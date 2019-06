Camps aporta el fallo del Tribunal de Cuentas a la jueza del circuito de la F-1 A. G. Domingo, 30 junio 2019, 23:46

valencia. Francisco Camps sigue empeñado en lograr el archivo de la causa del circuito de la Fórmula 1 en la que la Fiscalía Anticorrupción también ha solicitad el sobreseimiento. El último movimiento ha sido aportar en el juzgado la sentencia del Tribunal de Cuentas en la que se exime a los exconsellers Johnson y Miró del pago de 24 millones de euros por la compra de Valmor y la asunción de todas las deudas. Además, el fallo condena a la Generalitat al pago de las costas, que puede superar el millón y medio de euros.

La defensa del expresidente entiende que la sentencia del Tribunal de Cuentas es un indicio más de que no hubo perjuicio para la Generalitat. Es decir, que todo el proceso de la Fórmula 1 en Valencia, desde el momento de las negociaciones con Bernie Ecclestone y la creación de Valmor hasta la compra de esta mercantil por parte del Consell se respetó el trámite administrativo. Sólo la Generalitat mantiene la acusación en este asunto, postura que ha generado un profundo distanciamiento con la Fiscalía Anticorrupción al sospecharse que la Abogacía no actúa únicamente por criterios técnicos.

El futuro de la causa es incierto. La Audiencia tiene la última palabra. Es la Sala la que debe resolver los recursos ante el auto de procesamiento. La Fiscalía afirma que el delito de prevaricación, en caso de existir, ha prescrito. Y la malversación no existe. Camps amenazó a la jueza con ponerle una querella por prevaricación tras el auto en el que le procesaba. Más tarde, rectificó y anunció que no lo haría si archivaba la causa. Aún no lo ha hecho.