Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J. Signes

Camps aconseja a Mazón que haga el Camino de Santiago tras su salida del Palau

«No hemos hablado desde abril del año 2023», revela el exjefe del Consell, que evita pronunciarse sobre la gestión de las horas más críticas del 29-O: «¿El Ventorro? Es una cuestión personal que le corresponde a él explicar»

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:45

Comenta

Según se deduce de sus respuestas a las preguntas de LAS PROVINCIAS, Francisco Camps mantiene una relación más bien fría con Carlos Mazón, aunque ... prefiere evitar pronunciarse expresamente sobre cómo gestionó el recién depuesto jefe del Consell las horas más críticas de la dana y su larga sobremesa en El Ventorro. «Es una cuestión personal que le corresponde a él explicar», contesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  9. 9 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Camps aconseja a Mazón que haga el Camino de Santiago tras su salida del Palau

Camps aconseja a Mazón que haga el Camino de Santiago tras su salida del Palau