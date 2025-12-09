Camps aconseja a Mazón que haga el Camino de Santiago tras su salida del Palau

Según se deduce de sus respuestas a las preguntas de LAS PROVINCIAS, Francisco Camps mantiene una relación más bien fría con Carlos Mazón, aunque ... prefiere evitar pronunciarse expresamente sobre cómo gestionó el recién depuesto jefe del Consell las horas más críticas de la dana y su larga sobremesa en El Ventorro. «Es una cuestión personal que le corresponde a él explicar», contesta.

- Mazón pasa ahora por un trance semejante al que vivió usted cuando dejó el Palau. ¿Qué consejo le daría?

- Yo nunca tuve la oportunidad de hablar con él después del año 2023. él. Nunca, nunca, nunca me ha dado la opción de poder hablar con él, pero, bueno, esta es otra circunstancia de la vida. Pero yo jamás he podido hablar con ellos, porque aunque me he ofrecido a hablar, tanto con Mazón como con Llorca, nunca he tenido la oportunidad de poder hacerlo. Hablé con Mazón en el mes de abril de 2023, a pocos a pocas semanas de las elecciones autonómicas. Y desde entonces ya nunca jamás tuve oportunidad de dar con él, porque nunca jamás tuvo a bien contactar conmigo. Y a Pérez Llorca le di la enhorabuena al otro día. A él y a Mazón les he invitado siempre, como a María José Catalá, a mis actos, como la celebración del 30 aniversario de los gobiernos del PP o cuando fui absuelto. Yo siempre invito a los dirigentes del partido, son ellos los que han decido no venir. Bueno, es una decisión de ellos. Yo sí habría ido, eso también se lo puedo asegurar. Yo habría ido.

- Insisto. ¿Y usted se hubiera quedado tanto rato el día de la dana en El Ventorro?

- Y yo ya le digo que esa es una pregunta que tiene que hacer usted a quien estaba en aquel momento, en ese día y en esa circunstancia.

- ¿Y le recomendaría a Mazón que hiciera como hizo usted el Camino de Santiago cuando abandonó el poder?

- Se lo recomiendo a todo español de bien. Es algo muy, muy, muy gratificante. Es gratificante como católico, aquellos que lo seamos. Es muy gratificante como español, porque forma parte intrínseca de nuestra cultura desde prácticamente los albores del Medievo y ha significado también el inicio de una ideade lo que luego fue España. Es muy gratificante para cualquier amante de la cultura y del patrimonio, para cualquier amante del medio ambiente, para todos aquellos que les gusta la arquitectura, el Románico... Hacer Camino Santiago es una excelente manera de pasar una parte de la vida en donde lo físico y lo trascendente se dan la mano.

- Usted lo hizo con Cayetano Martínez de Irujo.

- Sí, porque lo planificamos. Un buen día nos pusimos en contacto telefónico, me dijo que estaba pensando en actitudes personales y familiares determinadas. Yo tenía el juicio de los primeros que tuve y los dos quedamos que si él lo superaba y yo estaba convencido que iba a ser así, de que el veredicto reconocería que todo lo que se había dicho contra mí era mentira y que yo defendía la verdad. Y fue muy interesante porque el Camino fue gratificante. Hablamos mucho, fue muy profundo. Contactamos con mucha gente que se nos acercaban a preguntarme. Fue una experiencia personal, de las que quedan grabadas a fuego en el corazón.