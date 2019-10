Cuando la campaña no era excusa Los consellers de Hacienda, Justicia y Educación, el jueves, en Les Corts. / jesús signes Las generales a finales de 2011 y 2015 no impidieron al Consell aprobar presupuestos | El Botánico debe presentar las nuevas cuentas antes del 1 de noviembre pero estudia retrasarlas para que no coincidan con el 10-N M. HORTELANO VALENCIA. Sábado, 19 octubre 2019, 01:12

El Gobierno valenciano ha pasado por distintos estados respecto a la elaboración de sus presupuestos para 2020. La Conselleria de Hacienda pasó de seguir el trámite normal, presentar la orden de elaboración y pedir información a las consellerias sobre sus necesidades económicas, a plantear una prórroga que evitara un proceso de negociación que se preveía traumático. Además, se armó el relato de la prórroga con la idea de que las cuentas de este ejercicio eran expansivas y unas nuevas iban a resultar menos generosas para los departamentos. Incluso se aderezó la historia con que el Consell no disponía de todos los datos que el Gobierno central tiene que entregar a las comunidades, por lo que las regiones no iban a ser capaces de diseñar una nuevo presupuesto. El debate estaba servido. Entretanto, en el departamento que dirige Vicent Soler tuvieron que aparcar la calculadora unas semanas para cambiar las cifras positivas por recortes por un importe de 365 millones y apaciguar una revuelta de los socios de Gobierno que preferían ceder todo el protagonismo de la tijera al titular de la Conselleria.

En todas esas idas y venidas, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fijó posición el lunes y aseguró ser partidario de presentar nuevas cuentas. Una idea que reforzó un día después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que explicó que el una obligación de todo gobierno hacer nuevas cuentas y recomendó a la Generalitat seguir su consejo porque toda la información económica necesaria para sacarlas adelante estaba ya disponible. Una enmienda al relato que buena parte del Consell había estado distribuyendo como argumento. De hecho, la valenciana era junto con Madrid, la única comunidad que había verbalizado la idea de prorrogar por estos motivos, desmentidos por la propia ministra.

Como trasfondo, una imagen de debilidad que dejaba al Botánico con un mal arranque de legislatura si no presentaba sus cuentas en tiempo y forma. Pero, ahora, cuando el entuerto ya parecía resuelto, en Hacienda han surgido ya las primeras voces que hablan de una suerte de mezcla entre la prórroga y las nuevas cuentas para evitar tener que presentar y defender un nuevo presupuesto en plena campaña electoral, la semana de antes del 10-N.

El Consell de Fabra también hizo las cuentas sin toda la información y en plena campaña

El motivo que ahora arma este nueva versión híbrida no es ni más ni menos que las elecciones generales del 10 de noviembre. Una situación que no permitiría al Gobierno valenciano cumplir con los plazos que marca la ley y que fijan que Hacienda debe registrar en Les Corts los presupuestos de la Generalitat para 2020 antes del 1 de noviembre. automáticamente, la Cámara daría curso al debate parlamentario y cada conseller debería ir a la comisión de Economía para defender sus menguadas partidas en plena semana de campaña electoral. Algo que según las mismas fuentes, retrasaría unas semanas la presentación del proyecto de presupuestos y su aprobación no sería hasta enero para sortear la campaña. Un argumento que los anteriores gobiernos valencianos, incluido el primer Botánico, nunca emplearon, a pesar de que ya se han elaborado y aprobado presupuestos de la Generalitat durante campañas electorales y elecciones. Es decir, hubo un tiempo en que la campaña no era excusa.

Así, en 2011, por ejemplo, el entonces presidente Alberto Fabra acababa de asumir el cargo cuando dio orden de elaborar con normalidad unas cuentas autonómicas para las que también alegó no tener todos los datos por parte del Gobierno de España. El 20 de noviembre de ese año hubo elecciones generales, sin embargo, el Consell llevó las cuentas a Les Corts y las aprobó con normalidad en tiempo y forma.

Cuatro años después, el 20 de diciembre de 2015, volvió a haber elecciones generales. El Botánico ya había llegado al gobierno de la Comunitat y presentó en el margen fijado las cuentas para 2016. Sus primeros presupuestos fueron aprobados antes de acabar el año, a pesar de la campaña electoral.

Ahora, para cumplir con la ley que regula el curso de las cuentas públicas, el Consell está a once días de poder llevar a Les Corts los presupuestos o, si no, se producirá una prórroga aunque sea transitoria, que no evitará los efectos de una permanente.