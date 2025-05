Camarero, sobre la falta de aviso de la CHJ ante la subida del agua en Massanassa: «Nos mintieron»

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha considerado que la inexistencia de avisos de la CHJ durante la crecida del agua en zonas como ... Massanassa, donde a las 15 horas ya había una lámina de agua en las avenidas de evacuación con una altura considerable, supone que «nos mintieron, por parte de la CHJ sobre la existencia de este medidor en el barranco del Poyo, y solo cuando una técnico compareció en el Senado se supo que existía»

«Existía un medidor fantasma en Massanassa. Lo grave no es solo que la CHJ no informase de que había crecido el caudal, que no informase ese día, sino que además no ha contado que ese medidor existía y no trasladó los datos que ofrecía. La CHJ decía que solo contaba con un medidor hasta que una comparecencia en el Senado desveló que no era así», ha indicado Camarero.

Camarero lamentó que «la información que teníamos no contaba con los datos de ese medidor, y a pesar de ello activamos las alertas para que los municipios tomasen las medidas oportunas durante aquel día. Nos mintieron, por parte de la CHJ, sobre la existencia de este medidor en el barranco del Poyo, y solo cuando una tecnica compareció se conto».

«Esto se suma a distintas mentiras. Primero, que los barrancos no eran de su competencia. Luego, que avisaron de la subida de nivel y luego se admitió que no fue así por parte de la delegada del Gobierno. Dijeron que activaron sus protocolos internos y sabemos que eso no fue así. Ahora nos despachamos con que había un medidor fantasma. La CHJ vemos que ha mentido, que silencia datos y que los manipula. Nos parece grave y preocupante», consideró Camarero.

Tal y como adelantó este lunes LAS PROVINCIAS, según el medidor 'fantasma' de Massanassa, la primera barrancada llegó a las 14.50 horas: el Poyo pasó de no llevar agua a más de un metro y medio. La segunda fue a las 18.20 horas: en los 10 minutos hasta las 18.30 horas, se pasa de 80 centímetros de altura a 4,91 metros.

Hablamos, respectivamente, de cinco horas y 21 minutos y de una hora y 51 minutos antes del mensaje de alerta de la Generalitat, que llegó tarde a las 20.11 horas. Ni Generalitat ni Confederación Hidrográfica del Júcar sabían lo que se les venía encima, pese a que tenían los datos. LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a los datos del medidor de Massanassa, que no es, como había dicho la CHJ, un mero medidor de caudales que registra si la acequia de Favara lleva o no agua a la Albufera. Se trata, en realidad, de un marco de control que mide la altura del agua que pasa por el encauzamiento del barranco. Los datos confirman la teoría de la doble barrancada, adelantada por este diario en febrero tras conocer los trabajos de expertos de la Universitat de València que ya hablaban de una gran avenida desde el barranco de la Horteta, que nace en Turís, pero desvelan también que antes, mucho antes de que la tragedia se cebara sobre una comarca desprevenida, el agua había llegado.