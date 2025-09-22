Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camarero reprocha a Bernabé que «minimice» el riesgo por el fallo en las pulseras antimaltrato

La vicepresidenta arremete contra la Delegada del Gobierno en la Comunitat porque «no nos avisó», ni a la Generalitat ni a las entidades colaboradoras, de averías que «suponen un grave riesgo» para las mujeres

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:54

La secretaria de Igualdad del PSOE y Delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha destacado la eficiencia de las pulseras antimaltrato y ... enfatizando que ninguna mujer ha perdido la vida mientras utilizaba este dispositivo, a pesar de las críticas y señalamientos de fallos por parte de la Fiscalía. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que además tiene las competencias en servicios sociales y atención a la violencia de género, ha arremetido contra Bernabé porque considera que ha «minimizado» una «chapuza», en relación al fallo de las pulseras, a pesar del «riesgo» para las mujeres maltratadas.

