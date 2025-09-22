Camarero reprocha a Bernabé que «minimice» el riesgo por el fallo en las pulseras antimaltrato
La vicepresidenta arremete contra la Delegada del Gobierno en la Comunitat porque «no nos avisó», ni a la Generalitat ni a las entidades colaboradoras, de averías que «suponen un grave riesgo» para las mujeres
Burguera
Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:54
La secretaria de Igualdad del PSOE y Delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha destacado la eficiencia de las pulseras antimaltrato y ... enfatizando que ninguna mujer ha perdido la vida mientras utilizaba este dispositivo, a pesar de las críticas y señalamientos de fallos por parte de la Fiscalía. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, que además tiene las competencias en servicios sociales y atención a la violencia de género, ha arremetido contra Bernabé porque considera que ha «minimizado» una «chapuza», en relación al fallo de las pulseras, a pesar del «riesgo» para las mujeres maltratadas.
«Hay 20.000 mujeres que han pasado por las pulseras, ni una sola ha fallecido con la pulsera puesta, a pesar de que hemos visto otra vez manipulaciones y mentiras del Partido Popular», ha declarado Bernabé al ingresar a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
«Me parece gravísimo que la delegada del Gobierno disculpe la situación alegando que ninguna mujer ha muerto», ha señalado Camarero, para quien «es una chapuza lo que ha pasado, lo que ha hecho este Gobierno. No se reconoce la chapuza, y volvemos a lo mismo. Se presentaron diciendo que eran los más feministas pero aprobaron a ley del sí es sí, han tenido a Ábalos en un Gobierno que además deja indefensa a las víctimas... Y sigue defiendo su actuación».
Camarero ha subrayado que «las pulseras han fallado», y respecto a Bernabé ha lamentado que «se ha olvidado de explicar que las mujeres que tienen este dispositivo es porque sus vidas corren riesgo, es muy irresponsable minimizar lo que ha pasado».
«Hay medio millar de mujeres en la Comuntiat que llevan la pulsera y vamos a pedir explicaciones de por qué no se nos ha comunicado este tipo de incidencias. Ni nosotros ni las entidades colaboradoras hemos conocido esta situación. De verdad, no podemos minimizar la situación y hay que asumir responsabilidades», ha reclamado Camarero.
