Camarero cree «irrelevantes» las llamadas entre Mazón y Feijóo el día de la dana y apunta de nuevo a Bernabé

La vicepresidenta ha tildado de «irrelevante» si Mazón habló con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el día de la dana, a pesar ... de que el dirigente gallego aseguró pocas jornadas después haber estado informado «en tiempo real» de lo que estaba pasando por parte del presidente de la Generalitat.

La vicepresidenta Susana Camarero ha asegurado que «lo importante» es, en cambio, con quién habló la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ahora además es la virtual candidata a la alcaldía por parte del PSPV.

Camarero ha considerado que las llamadas de Mazón, entre las que no se incluyó ninguna a ella misma, no son tan importantes como las realizadas por Bernabé, y afirma que no se sabe si la delegada habló con el Ministerio de Interior, o con el de Defensa, así como con la CHJ para coordinar la actuación el Ejecutivo frente a la dana.