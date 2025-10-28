Camarero no aclara si el Consell presentará nuevo presupuesto a 72 horas de acabar el plazo La vicepresidenta deja en el aire la posibilidad de llevar a Les Corts unas nuevas cuentas para el próximo año aunque considera que sería «lo deseable»

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, no ha podido aclarar si el Gobierno valenciano presentará ante Les Corts un proyecto de ley de presupuestos para el próximo año. La legislación señala que el plazo para hacerlo acaba el próximo viernes, aunque posteriormente podría también llevarse al parlamento siempre que se apruebe antes del 1 de enero. Si no es así, las cuentas que se aprobaron en mayo deberán prorrogarse. Camarero ha dejado en el aire si sí o si no habrá nuevo presupuesto, a apenas 72 horas para que finalice el plazo para presentarlo en tiempo y forma.

«Tenemos un presupuesto. No se puede comparar nuestra situación con la de otras comunidades autonomas», ha señalado Camarero en relación con lo que ha ocurrido en Extremadura, donde la presidenta Guardiola ha adelantado elecciones por falta de apoyos.

La vicepresidenta ha recalcado que «nuestras cuentas están en vigor y necesitamos estabilidad para seguir ejecutando. El presupuesto de la dana es independiente de la Generalitat y se nutre de deuda, y se añadirá al nuevo o al prorrogado».

No se sabe nada, así de complicada es la situación. Los populares no lo tienen fácil. Sus socios preferentes, Vox, han manifestado reiteradamente que lo recomendable sería ejecutar los presupuestos aprobados en mayo, a pesar de que el síndic voxista, José María Llanos, aseguró que hace tres semanas que se habían iniciado negociaciones.

«Hasta junio de 2026 tienen vigencia los actuales presupuestos y los seguiremos ejecutando», ha comentado la vicepresidenta, deslizando que podría darse por hecho que se va a continuar con las cuentas actuales. O no, ya que Camarero posteiormente ha añadido que las partidas que actualmente se ejecutan se aprobaron este año, si bien «sería deseable contar con unos nuevos presupuestos. Estamos trabajando todas las consellerias».

