La bronca entre PP y PSPV aboca a Les Corts a otro pleno de alta tensión y sin consenso

La bronca entre PP y Ni una dana, con sus más de 200 muertos y sus 13.000 millones de euros en daños, es suficiente ... para que los dos grandes partidos, los populares y los socialistas, las dos formaciones que se jactan de su sentido de Estado y su respeto a las instituciones, sean capaces de demostrar la altura de miras como para pactar temas capitales para la Comunitat en la peor situación vivida en este siglo y en buena parte del anterior. Los problemas enquistados aún se han encallado más, y los nuevos contratiempos no tienen visos de solución.

El PSPV esgrime los acuerdos del PP con Vox para negar cualquier tipo de acuerdo con los populares, que legitiman sus pactos con los voxistas y niegan haber cedido en sus principios con tal de aprobar el presupuesto. Con tales mimbres, hoy se celebra un nuevo pleno de Les Corts y otra vez está previsto que no haya otra cosa en la que estén de acuerdo más que en su total desacuerdo.

Sin pacto para poner en marcha la comisión de investigación de la dana. Sin pacto para aprobar un presupuesto de la Generalitat contra los efectos de la devastación provocada por la riada de octubre, algo que sí se pudo lograr en la Diputación de Valencia. Sin pacto para renovar los órganos estatutarios y entidades de control al Consell, todas en manos del Botánico y con los mandatos de sus consejeros caducados desde hace años. Y sin pacto para sustituir a la vicepresidenta segunda de Les Corts, Gabriela Bravo, una plaza que en teoría debería ser para una diputada del PSPV, pero no parece que vaya a darse así por mantenerse todos en su actual atrincheramiento.

Solo hay que comprobar cómo se ha acogido una proposición de Compromís que pretende cambiar el estatuto de expresidentes. Su objetivo es que el jefe del Consell, Carlos Mazón, no pueda acogerse al actual derecho de todos los que han dirigido la Generalitat de formar parte del Consell Jurídic Consultiu tras su mandato, durante 15 años y cobrando 75.000 euros anuales. Vox critica a los nacionalistas porque su iniciativa es «totalmente interesada», contra Mazón y «sin efectos retroactivos» para no perjudicar al socialista Ximo Puig.

Sin embargo, el síndic de Vox, José María Llanos admite que no le gustan esos «derechos adquiridos». El socialista José Muñoz cree «indigno» a Mazón pero rechaza «aprovechar figuras indignas para modificar instituciones con gran dignidad, lo que no va a contar, salvo algo razonable, con nuestro apoyo. Y en el PP dicen estar «dispuestos a estudiarlo, pero también que Compromís muestre esa misma voluntad de acuerdo cuando afecta a los suyos», según el portavoz popular. Así pues, un no pero sí, o un sí pero no, pero el caso es que todo acaba en no porque no y porque tal y tal.

«Si no hay voluntad de negociación en nada, el PP presentará una candidatura. Si el PSPV quiere sentarse en la Mesa de Les Corts tendrá que sentarse a hablar de todo lo demás, porque hay personas que han muerto y que no han sido sustituidas en los órganos estatutarios, algo insólito. Si los socialistas se sientan a negociar con Puigdemont no sé por qué no quieren negociar nada aquí», señaló Juanfran Pérez Llorca, sindic del PP en la víspera de un pleno parlamentario que se prevé un nuevo choque de trenes entre los dos bloques.

El pleno incluye la sesión de control parlamentario a Mazón, que es difícil que sirva para algo constructivo. Tampoco hay ningún ánimo de pactar enmiendas sobre los presupuestos que ya se tramitan. Las que se acuerden será con un ultimatum de por medio.

«O se aprueban nuestras enmiendas o no habrá presupuesto», ha advertido Llanos, un condicionante del que toman buena nota los populares, dispuestos a que se aprieten el cinturón los sindicatos y la AVL, a los que les recortarán aún más las ayudas y la dotación presupuestaria de lo que ya refleja el proyecto presupuestario presentado por el Consell. La portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, advirtió de que los «presupuestos necesitarán ajustes y será necesario que todo el mundo ponga de su parte para poder realizar la reconstrucción posterior a la dana», un arrimar el hombro justificado por el PP a causa de la falta de aportaciones directas a la Generalitat del Gobierno central, que solo autoriza endeudarse más.