Bravo, sobre su relación con Oltra: «Mis amigos los elijo yo»

valencia. Más de medio año después de que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, protagonizasen un áspero choque competencial a cuenta de la creación de una comisaría especializada en violencia machista, las heridas no han cicatrizado. Ni mucho menos. Durante una entrevista realizada en 'CVRadio', Bravo quiso restar importancia al rifirrafe. O no.

La vicepresidenta acusó en agosto a la consellera de «no conocer sus competencias» y Bravo replicó que ella siempre había sido «honesta y leal» en todas las instituciones en las que tuvo alguna responsabilidad. Aquella bronca se cerró con una solución salomónica, de tal modo que el espacio que debía ser único se convirtió en doble para que nadie quedase descontento. Sin embargo, algo de rencor ha quedado.

«Si me pregunta si yo hubiera reaccionado de esa forma respecto a una compañera del Consell yo le diría que no, en absoluto. Yo, el respeto institucional lo llevo en el ADN. Creo que formar parte de un proyecto colectivo exige, seguramente, más diálogo y quizá entonces hizo falta mejor comunicación. Ahora bien, ¿salir publicamente a criticar, abiertamente, a un compañero?... Ni he criticado a un compañero ni a nadie de ninguna institución. Tengo otra manera de ser, otra manera de comportarme si ha habido un malentendido o un problema. En mi esquema mental nunca estuvo presente el modelo de una comisaría, pero transcurrido el tiempo hay que restar importancia», señaló en la entrevista Bravo, que preguntada por su relación con Oltra, indicó: «A mí la vicepresidenta me merece todo el respeto, y sintonía tengo con todos los consellers porque hace falta, pero a mis amigos los elijo yo».