El Botánico evita que Puig explique en Les Corts los recortes del Consell El presidente de la Generalitat, Ximo Puig. / EFE El síndic de Compromís admite conocer los ajustes por la prensa y la de Podemos confiesa que ignora cuándo comparecerá Soler en lugar del presidente BURGUERA Miércoles, 2 octubre 2019, 01:04

valencia. A través de un comunicado, la Generalitat informó el pasado sábado de que recortará su presupuesto de este año en 365 millones de euros. Y eso es todo lo que se sabe de un tijeretazo que los partidos del Botánico en Les Corts defendieron ayer a capa y espada sin tener ni idea de la concreción de esos ajustes. Así lo reconocieron tanto el portavoz de Compromís, Fran Ferri, como la de Podemos, Naiara Davó. La opacidad es de tal calibre que los propios síndicos no descartaron que los valencianos conozcan antes los detalles de las partidas eliminadas a través del Ministerio de Hacienda que mediante una explicación del propio Gobierno valenciano. En la Junta de Síndics, la mayoría botánica bloqueó una propuesta del PP (a la que se sumaron Ciudadanos y Vox) para que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acuda a Les Corts para dar cuenta de los ajustes («cirugía fina», lo denominan) el 7 de octubre. El Botánico alegó que es mejor que las explicaciones las ofrezca el conseller de Hacienda, Vicent Soler, si bien admitieron que, igual que no saben qué se va a recortar, tampoco tienen idea de cuándo hablará Soler.

La que fuera directora general de Transparencia, Aitana Mas, actualmente portavoz adjunta de Compromís, admitió que no tiene sentido ocultar unas medidas de ajuste que se incluyen en el PEF (Plan Económico Financiero), que debe aprobar el Ministerio de Hacienda si el Gobierno valenciano quiere recibir el FLA, que se espera para la primera quincena de este mes. El departamento de la ministra Montero publicará los detalles del plan de ajuste valenciano, al igual que el del resto de autonomías. La difusión pública de esos datos por parte del Gobierno central se puede producir antes de que Soler los explique en Les Corts, una vez Puig se ha librado de hacerlo.

La actitud protectora del tripartito hacia el jefe del Consell no es una novedad. Puig ha sorteado explicar sus vínculos mediáticos, a pesar de que afirmó en julio que acudiría a Les Corts tras la polémica generada por ser accionista de 'Mediterráneo', periódico adquirido por Editorial Prensa Ibérica, EPI, a quien pertenecen también 'Levante' en Valencia e 'Información' en Alicante. El presidente sigue sin contestar en sede parlamentaria por su participación en una quita al Grupo Zeta, operación de deuda ejecutada por parte del IVF a la que la Generalitat dio el visto bueno antes de la venta del diario de Castellón a EPI.

PSPV, Compromís y Podemos prefieren que acuda a dar explicaciones el conseller Soler

La portavoz de Podemos admitió desconocer el alcance de los recortes. Aún así, rechazó que Puig los explique la semana próxima. Davó resaltó que su grupo prefiere que lo haga Soler, aunque no sabe cuándo. En situación similar se encuentra Fran Ferri, quien reconoció que la información con la que cuenta es aquella que lee en la prensa.

Los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) coincidieron en denunciar que los recortes previstos afectarán a sanidad y educación, mientas que los partidos que sustentan al Gobierno del Botánic han asegurado que los ajustes se harán sobre partidas que no iban a poder ejecutarse este año. No obstante, admitieron ignorar de qué estaban hablando exactamente. En cualquier caso, aunque no saben dónde se meterá la tijera, apoyaron los ajustes del Consell.

El PEF permitirá el desbloqueo de 250 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, que se recibirán antes del 9 de octubre, y, según el síndic del PSPV, Manolo Mata, una vez aprobado se hará público.

La síndica del PP, Isabel Bonig, acusó ayer a Puig de no dar la cara en Les Corts, así como de mentir en sede parlamentaria al afirmar en la sesión de control de la semana pasada que no haría recortes sociales. La misma crítica hizo el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, quien consideró vergonzoso que se recorten derechos mientras se mantienen los privilegios del Consell, y la síndica de Vox, Ana Vega, criticó «el oscurantismo» de la izquierda y reclamó que los recortes no afecten a Sanidad ni Educación.