El Botánico dispara la deuda valenciana: 7.000 millones más desde 2015 Martínez Dalmau, Puig y Oltra en Les Corts. / manuel molines Los números rojos de la Generalitat crecen 974 millones en el segundo trimestre del año, más del doble de los recortes que se acaban de aprobar JC. F. M. Martes, 1 octubre 2019, 02:02

La Comunitat Valenciana arrastra, con fecha del pasado mes de junio, una deuda de 47.894 millones de euros. El dato lo hizo público ayer el Banco de España, que como cada trimestre actualiza sus informes estadísticos sobre la situación de la deuda pública. En el caso de la Comunitat, la cifra supone 974 millones más que la del primer trimestre del año. El incremento de los números rojos de la administración autonómica la sitúa, como es habitual, a la cabeza en términos relativos respecto a su PIB -un 42,2%- y en segundo lugar en valores absolutos, únicamente por detrás de Cataluña, que ya mira cara a cara la barrera de los 80.000 millones de euros.

El indicador hecho público por el banco regulador revela también la progresión del crecimiento de la deuda autonómica. El dato de junio de 2015, cuando el Botánico alcanzó la administración de la Generalitat, se situaba en un agujero de 40.800 millones de euros. Es decir, desde que la llegada de Ximo Puig y Mónica Oltra al Consell, los números rojos de la Generalitat han crecido 7.000 millones de euros. Es decir, el ritmo medio de crecimiento de la deuda con el actual Consell alcanza los 1.750 millones de euros al año.

Si la cifra absoluta de deuda se pone en relación con la población de la Comunitat -4,9 millones de habitantes-, cada ciudadano arrastraría una deuda de 9.648 euros.

El balance de lo que va de 2019 es un aumento del agujero económico en más de 800 millones

Las cifras revelan la gravedad de la situación financiera de la Comunitat. Buena parte de ese agujero está vinculado con el recurso al FLA, con el que el Gobierno aporta liquidez a las autonomías con problemas de tesorería. Porque ese FLA no deja de ser un préstamo que engorda el capítulo de la deuda. Puesto en comparación con los 364 millones de recortes que acaba de aprobar el Gobierno valenciano, se observa que el agujero de las arcas autonómicas crece a una velocidad muy superior.

La conselleria de Hacienda vino a asumir ayer este factor al admitir que la infrafinanciación que sigue padeciendo la Comunitat y su dependencia del Fondo de Liquidez Autonómico han provocado que la deuda creciera un 1,72% durante el primer semestre del año, muy por debajo del crecimiento del endeudamiento de un 2,47% (7.237 millones de euros) registrado en el conjunto de las comunidades autónomas.

El análisis de la conselleria obvia, no obstante, que regiones como Madrid -otra de las que arrastra un mayor volumen de deuda- no sólo no aumenta, sino que ve disminuir el volumen de su deuda ny que ninguna CCAA ve dispararse tanto sus números rojos en un trimestre como la valenciana.

Hacienda sí aclarara que el incremento anual de la deuda es de algo más de 800 millones, y que ese dato responde principalmente (707 millones) a la «contratación de nuevos préstamos a corto plazo y a las variaciones de saldos de otros instrumentos formalizados también a corto plazo (pólizas y confirmings fundamentalmente). Estas operaciones han permitido que la Subdirección de Tesorería pudiera hacer frente a sus necesidades de pago mientras no se recibían los ingresos correspondientes a la liquidación del sistema», se señala.

Por su parte, el portavoz de Economía del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, remarcó ayer que «cada trimestre desde que gobierna Ximo Puig la deuda de la Comunitat Valenciana aumenta 444 millones de euros».