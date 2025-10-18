Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fachada del edificio de Correos en la Plaza del Ayuntamiento. LP

El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla

La operación bajo el foco de la Agencia Tributaria tuvo luz verde formal de la Generalitat cuando la Sociedad Estatal ya había acordado vendérsela

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:09

El Consell de Botánic pactó la adquisición por 23,9 millones de euros del edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia antes ... de disponer del informe encargado para justificar la compra, y que está ahora bajo la investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. De hecho, el Consell dio luz verde al coste de la operación dos semanas antes de disponer de un informe de la dirección general de Sector Público y Patrimonio «para determinar el valor actual del inmueble» y que concluía, tras una serie de valoraciones y referencias, su visto bueno a esos 23,9 millones de euros pactados previamente por Correos y la Generalitat.

