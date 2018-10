Bort atribuye la revisión de su coche al jefe de taller, que estaba de vacaciones El vehículo del diputado Bort, a la izquierda, el 8 de agosto en el taller del parque móvil / LP El diputado dice que el vehículo lo llevó la grúa y echaba humo, pero un mecánico asegura que se lo encontró allí al acudir a su puesto de trabajo J. C. FERRIOL Valencia Sábado, 20 octubre 2018, 02:19

El diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Josep Bort, modificó este jueves la versión que un día antes había ofrecido a este diario en relación con las razones por las que su vehículo particular -a la izquierda en la imagen que ilustra esta información- había sido revisado en el taller del parque móvil de la institución provincial, ubicado en la avenida Peset Aleixandre de Valencia. El cargo de Compromís, que el miércoles aludió en su explicación a que tenía que pasar la ITV y a un problema con el líquido de la dirección del vehículo, aseguró el jueves a través de una agencia que el coche llegó al taller en una grúa y que echaba humo. Bort dijo además que la decisión de subir su coche particular a un elevador la adoptó el jefe de taller de la instalación, aunque éste, en un escrito dirigido a la institución provincial, aseguró estar de vacaciones el día en el que se captó la imagen.

Tal y como desveló este diario, el coche particular del diputado de Medio Ambiente fue objeto de una revisión en el taller del parque móvil de la institución provincial. LAS PROVINCIAS se puso en contacto con el diputado que, tras afirmar que no recordaba que su vehículo hubiera pasado por ese taller, señaló -una vez vista la imagen, tomada el pasado 8 de agosto- que sí, que su coche era el de la fotografía y que había sido trasladado al taller de la institución pública y no a uno normal y corriente porque al que suele llevarlo, situado en la misma avenida, estaba cerrado.

Bort atribuyó la decisión de subir su coche particular al elevador del taller al jefe de esta instalación. Según Europa Press, el diputado detalló que el vehículo tiraba humo y que se revisó en el parque móvil por decisión del «jefe de taller» y «por seguridad», para comprobar que era «seguro» que se quedara momentáneamente en él.

Mari Carmen Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia reclamó al presidente de esta institución, Toni Gaspar, que «tome cartas en el asunto» / Irene Marsilla Cs exige que dimita el diputado y el PP quiere que intervenga Gaspar La portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, reclamó al presidente de esta institución, el socialista Toni Gaspar, que «tome cartas en el asunto y exija las explicaciones oportunas al diputado de Compromís, Josep Bort». «Compromís nos vuelve a demostrar que confunden los medios públicos de la Diputación con sus intereses privados. Esperamos que el diputado de Medio Ambiente rinda cuentas públicamente de cuántas veces ha utilizado el taller del parque móvil y explique el uso privado que presuntamente realiza de las instalaciones provinciales», planteó Contelles en un comunicado. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mamen Peris, exigió la dimisión de Bort. Peris destacó que «los medios e instalaciones de las instituciones son de todos» y «las pagamos todos», por lo que ha declarado que «nunca se debe hacer un uso particular de ellas». El diputado de Medio Ambiente «ha de irse a su casa», zanjó. Por su parte, el diputado no adscrito José Enrique Aguar recordó que ese taller «no es de uso particular» y emplazó al presidente de la Diputación a actuar, «para demostrar que no es rehén de estas actuaciones.

La versión de Bort, que el jueves ya no aludió a que el coche tenía que pasar la ITV, contrasta con la del propio jefe de taller. Este funcionario, que remitió un escrito a la institución provincial para explicar lo sucedido, señala en este documento que en la fecha en que se produjeron los hechos se encontraba de vacaciones. El jefe de taller asegura que dos funcionarios «percibieron un olor a quemado» en la instalación. Que constataron que provenía del vehículo del diputado provincial y que, por ese motivo, decidieron «antes de ponerlo en marcha» subirlo al elevador para observar cualquier anomalía «que pudiera poner en riesgo la seguridad de las personas». De esa revisión, se añade, se concluyó que no existía riesgo alguno. En esta versión no aparece ninguna grúa ni el humo al que aludió también ayer el diputado.

Uno de los mecánicos que revisó el vehículo del diputado -en otro escrito remitido a la institución provincial- explica que «al llegar» a su puesto de trabajo detectó un olor a quemado, y que por ese motivo decidió subir el coche en el elevador del taller. Allí comprobó, tras retirar una rueda, que existía un problema en el compresor del aire acondicionado -el vehículo tiene 22 años- y por eso se colocó de nuevo la rueda y se emplazó al diputado a llevar el vehículo a su taller. Todo ello, el pasado 8 de agosto. Ninguno de estos dos escritos aclaran las razones por las que decidieron revisar el vehículo particular del diputado sin haberlo consultado previamente con éste -según su versión-.