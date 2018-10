Bonig reclama a Génova que «elija cuanto antes» el candidato a la alcaldía Isabel Bonig ante Pablo Casado, Javier Maroto y Esteban González Pons. / juan j. monzó La líder del PPCV se enteró de que se aplazaba la designación tras anunciarlo Casado y espera que «al menos» se nombre este año F. R. VALENCIA. Jueves, 18 octubre 2018, 00:39

El anuncio del presidente nacional del PP, Pablo Casado, de retrasar el nombramiento del candidato del partido a la alcaldía de Valencia hasta después de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre no ha sentado nada bien en la dirección regional de los populares valencianos. «A nosotros nos gustaría que se elija cuanto antes a la persona que tiene que ser el candidato o candidata», afirmó ayer la máxima responsable del PPCV, Isabel Bonig.

La dirigente confía en que se conozca públicamente el nombre del número uno de la lista del PP por Valencia ante de que se inicie 2019. «Esperemos que antes de que acabe el año, por lo menos, podamos tener la persona», aseguró antes de participar en la inauguración del Congreso Nacional de Sindicatos de Policías Locales celebrado en Alboraya.

Bonig, además, reconoció que la dirección nacional del PP no le había comunicado que se iba a producir el retraso en el nombramiento del cabeza de lista antes de que Casado realizara el anuncio de que se posponía hasta después de los comicios de Andalucía. «Bueno, no», contestó la presidenta del PPCV tras preguntarle si le habían avanzado que se iba a producir ese nuevo retraso antes de anunciarlo públicamente. «Ayer (el martes) lo dijo el presidente, pero ya lo había más o menos indicado. Ayer nos lo comentaron. Lo dijo (Pablo Casado) en un foro, pero luego también en la reunión con los presidentes se nos comunicó», indicó la líder regional del PP que hacía referencia así a la celebración de la ejecutiva nacional del partido.

«Esperemos que antes de que acabe el año, al menos, podamos tener el aspirante», dice Bonig

Isabel Bonig insistió en un par de ocasiones, como ha hecho en otras ocasiones, en que el PP «tiene banquillo» y recordó que «es verdad que ha habido un retraso» por parte de la cúpula nacional del partido en comunicar la elección sobre quién encabezará la lista a las municipales. Un retraso forzado por la propia dirección nacional que fue la que se autoimpuso, tras su elección el pasado mes de julio, que las candidaturas municipales y autonómicas se impulsaran el pasado mes de septiembre para dar tiempo a que los candidatos elaboren sus equipos y se den a conocer en los municipios a los que optarán.

No se quiso pronunciar sobre si el retraso en el nombramiento del candidato será bueno o malo para la cita electoral del año próximo y que lo relevante es el trabajo que está realizando en el grupo municipal su portavoz, Eusebio Monzó, la regional y la gestora con Luis Santamaría al frente. «El PP no para de trabajar, de reunirse, de realizar una labor de oposición y fiscalización, pero también de propuestas y de apertura a la sociedad. El candidato será el colofón, que llegará. Simplemente hay que esperar un tiempo», dijo.

Los populares están nombrando oficiosamente candidatos desde el pasado verano, especialmente en la provincia de Alicante, en las poblaciones de más de 20.000 habitantes, para que los candidatos empiecen a involucrarse en la campaña municipal y en la autonómica.

La dirigente popular puso de manifiesto que se encuentra entre sorprendida y contenta «de que todo el mundo esté pendiente» de quién será el candidato popular en Valencia y quiso destacar «que no quepa la menor duda de que elegiremos a la persona para ganar la alcaldía de Valencia». Bonig declaró que quieren que Valencia «vuelva a ser un referente» nacional e internacional «como lo fue con el PP» y que la capital de la Comunitat «no se convierta en esta ciudad pobre, de tercera, en la que nos ha metido el señor Ribó con esa falta no solamente de inversiones, sino de ambición e ilusión por una de las mejores ciudades del mundo. Hoy, Valencia debería ser un referente y desgraciadamente no lo es, como tampoco lo es la Comunitat Valenciana».