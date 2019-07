Bonig se plantea denunciar la quita de deuda al grupo vinculado al presidente Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular. / jesús. signes Cantó reclama la comparecencia del jefe del Consell en Les Corts y advierte de que tomará acciones legales si no lo hace ALBA DE JUAN VALENCIA. Viernes, 12 julio 2019, 00:45

La presidenta del Partido Popular, Isabel Bonig, señaló ayer que es urgente que comparezca el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, porque no es «ético ni estético» que haya podido participar en una decisión del Consell para llevar a cabo una operación empresarial en la que Puig, según la popular, tenía interés, al poseer acciones de una de las cabeceras (Mediterráneo) del grupo Zeta.

Bonig se pronunció en estos términos ayer, tras conocer la decisión del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de condonar el 70% de una deuda que el grupo empresarial con el que Puig tiene relación accionarial (tiene un paquete de acciones en Pecsa valorado en unos 178.000 euros) tenía con la Generalitat. Bonig aseguró que el PP ha solicitado toda la documentación relativa a la operación financiera del IVF y que una vez lo analicen los abogados de su formación «si hay indicios de delito acudirá a los tribunales o a la Fiscalía».

Bonig afirmó que no es tan «irresponsable como ellos, como lo fueron en su día Ximo Puig o Mónica Oltra» hacia el PP y, hasta que no analice el expediente que ha solicitado no decidirá si apuesta por la vía judicial. Además, añadió que los socialistas «acusaron a todo el mundo, a veces con razón y hay condenas, pero muchísimas otras la gente ha sido absuelta», y recordó que en estos casos no han pedido perdón, en una alusión al caso Valmor.

Mientras el PP espera que el Consell les envíe el expediente, la popular reclamó la comparecencia de Puig para dar explicaciones políticas en Les Corts. La popular celebró que otros partidos, en referencia a Ciudadanos, también hayan pedido la información. También indicó que su formación, «como líder de la oposición, va a estar en esas explicaciones» y las va a pedir todos los días porque «cada día que pase sin comparecer, es un presidente que se esconde». La líder del PP precisó que no es una acusación hacia el presidente y que lo único que quieren es que este dé explicaciones.

Por su parte, el síndic de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, calificó «de muy preocupante» que el IVF aprobara la quita de la deuda a un grupo empresarial mediático relacionado con el jefe del Consell. Cantó se preguntó: «¿Estaba presente Puig durante el pleno del Consell en el que se tomó esa decisión?». El portavoz de Cs añadió que «no le consta que Puig saliera de esa sala».

También consideró «imprescindible» que el presidente comparezca para dar explicaciones de inmediato, porque afirmó no es «ético ni estético» que justamente esta haya sido la única quita que ha llevado a cabo el IVF. El síndic de Cs instó a los vicepresidentes del Consell, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau a pronunciarse sobre este asunto, aunque lamentó que «únicamente están preocupados por repartirse sillones y colocar a los suyos». Cantó anunció que si Puig no comparece para dar explicaciones tomaran acciones legales, pero primero esperaran a ver si está dispuesto a esclarecer la situación, ya que, de lo contrario, «nos estaría tomando el pelo».