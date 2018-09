Bonig pide a Puig disolver Les Corts y convocar elecciones EFE VALENCIA. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:12

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, reclamó ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a que disuelva Les Corts y convoque elecciones para que los ciudadanos elijan entre estabilidad o «los pactos de perdedores». Bonig se pronunció en estos términos antes de una reunión del consejo de la dirección provincial del PP alicantino, donde aseguró que el PP «es el único partido responsable y capaz de gobernar en ayuntamientos, diputaciones y la Generalitat, y lo mejor que puede hacer el señor Puig es disolver Les Corts, convocar elecciones y que sean los ciudadanos los que elijan entre la estabilidad de un partido que sabe gobernar y los pactos de perdedores que en tres años han demostrado que no son otra cosa que desgobierno». Bonig, que también visitó la localidad de Torrevieja, manifestó que «el adelanto electoral no sale del PP» sino de «un presidente agotado y acabado, cuyo único proyecto era tirar al PP ganando en los despachos lo que las urnas no le dieron».