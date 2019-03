«Bonig y yo formamos el mejor tándem posible para el 28-A» La diputada nacional del PP y cabeza de lista por Valencia, Belén Hoyo. / damián torres Belén Hoyo, cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia, reprocha al Gobierno de Sánchez que hiciera unos presupuestos irreales y al Consell que gobierne «al margen de los valencianos» J. C. FERRIOL Valencia Sábado, 23 marzo 2019, 01:06

Mano derecha de Pablo Casado, Belén Hoyo encabeza la lista del PP al Congreso por la circunscripción de Valencia.

-¿Qué la parece la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez para la Comunitat?

-Sánchez no ha sido valiente para abrir el debate del modelo de financiación, que es la mayor reivindicación y la mayor necesidad que tiene esta Comunitat. El Gobierno de Rajoy sí que convocó reuniones para intentar llegar a un pacto entre CC AA. Y Casado se ha comprometido a que será una de las cuestiones que abordará si es presidente.

-El Consell de Ximo Puig subraya que al menos en el capítulo de inversiones en los fallidos PGE de 2019 si que se cumplía con lo demandado desde la Comunitat.

-Esos presupuestos eran totalmente irreales, porque los ingresos eran ficticios, de modo que era imposible realizar los gastos. Era una especie de carta a los Reyes Magos, que es lo que suele hacer la izquierda cuando gobierna: creer que el dinero público no es de nadie y que se puede gastar sin pensar en el déficit y en la economía de nuestro país.

-¿Está de acuerdo con la tesis de algunos cargos del PPCV que concluyen que el Consell conduce a la Comunitat por la misma senda que el independentismo catalán?

-La gestión del Consell ha sido sectaria y de imposición. Respecto al tema catalán, es verdad que el Consell estos cuatro años ha tenido un acento muy nacionalista. Como dice nuestra presidenta Isabel Bonig, prefieren ser un Gobierno catalán de segunda que valenciano de primera. Han gobernado al margen de los valencianos, imponiendo modelos educativos que no son buenos para nuestra Comunitat ni para el futuro de nuestros hijos. El PP defiende la libertad de elección de centros educativos por parte de los padres, que también tienen que poder decidir en qué lengua quieren que estudien sus hijos.

-¿Comparte la propuesta de Vox de que los españoles honrados puedan tener armas en casa?

-No, no la comparto. El modelo americano se ha demostrado con el tiempo que no es el ideal. Propuestas que no son responsables y que no entran dentro del sentido común no son buenas.

-¿Qué le parece ese partido?

-Vox no es el adversario político del PP, sino la izquierda, los nacionalismos, los independentismos. En definitiva, los partidos que amenazan con la ruptura de nuestro país.

-¿Ve algún problema en llegar a pactos con ellos?

-Si algo ha demostrado el PP es que sabe llegar a acuerdos y dialogar, siempre dentro de unos límites y unas líneas rojas que son el cumplimiento de la Constitución y de la ley.

-Entiendo que eso incluye a Vox.

-Sí.

-El cabeza de lista de ese partido al Congreso por Valencia fue compañero suyo de partido hasta hace poco tiempo. ¿Qué le parece la designación de Ignacio Gil Lázaro?

-Cuando yo nací él ya era diputado nacional por el PP. Alguien que durante 35 años ha tenido un cargo dentro del PP y que ha decidido casualmente cambiar de partido cuando se ha quedado sin cargo, no sé si es de fiar. En la vida y en la política hay que ser coherentes, y dudo que Gil Lázaro lo sea.

-La cabeza de lista de Cs por Valencia, María Muñoz, dijo que si el Estado ha infrafinanciado a la Comunitat, sus motivos tendría.

-Es una barbaridad que demuestra que no conoce esta Comunitat en absoluto. Al centroderecha no lo puede representar una persona que dice que antes de ser de Cs votaba al PSPV.

-¿Se puede sostener que el PP quiere cambiar la financiación después de no hacerlo entre 2014 y 2018?

-Lo que hizo el Gobierno de Rajoy es abrir el melón y empezar esa negociación. Lo que ha hecho Sánchez ha sido cerrarse en banda.

-Encabeza la lista al Congreso del PP por Valencia. ¿Le molesta que la dirección regional prefiriera a Elena Bastidas?

-No creo que la prefiriera. Tengo una relación excelente con Isabel Bonig desde que llegó a Valencia. Creo que somos el mejor tándem para conseguir los mejores resultados el 28-A.

-¿Y que todavía la consideren hija política de Alfonso Rus?

-Soy hija política del PP. He estado trabajando con todos los presidentes que he tenido a nivel nacional, regional y provincial.

-¿Cree que María José Català debe de ir en la lista a Les Corts?

-Creo que aportaría bastante a la lista de Les Corts. Es la mejor candidata posible a la alcaldía y una política en mayúsculas.

-¿Y César Sánchez debe optar al Congreso de los diputados y a presidir la Diputación de Alicante?

-Mientras sea compatible, cada uno tiene que decidir hasta dónde llega. César es compañero y amigo y tiene una capacidad muy alta. Él será quien decida si puede compaginar o no los dos cargos.

-Si Casado obtiene un resultado como el que anticipan algunas encuestas y no logra la presidencia del Gobierno, ¿debería dejar la presidencia del partido?

-Soy positiva y creo que Pablo Casado va a ser presidente del Gobierno. Quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP y no a otras formaciones que pueden fragmentar el voto.

-La pregunta era por el escenario de que no sea presidente.

- Casado lleva seis meses al frente del partido y le queda mucha trayectoria y mucho que aportar.

-¿Ese argumento vale también para Isabel Bonig?

-Creo que vamos a gobernar el Ayuntamiento, la Generalitat y España.

-¿Tiene motivos la dirección del PPCV para quejarse de falta de apoyo de la calle Génova?

-No. El PP de España ha apoyado mucho al PPCV y si lo extrapolamos a personas, Casado ha apoyado muchísimo a Bonig. Pablo es valenciano de adopción y ha apoyado siempre al PPCV.

-Algunos sectores del partido recelan del excesivo peso del aznarismo en la dirección nacional.

-Aznar dejó un ascendente igual que lo dejó Rajoy o Fraga. Todos los presidentes del partido han dejado algo en él. El PP de Casado es un partido renovado, que es distinto al de Aznar y al de Rajoy.