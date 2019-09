Bonig crea un grupo de expertos para reorientar la estrategia judicial del PP Fernando de Rosa e Isabel Bonig, durante un acto electoral, junto a José María Aznar. / jesús signes Fernando de Rosa y el letrado Vicente Ibor, entre el núcleo de confianza de la presidenta para esta legislatura A. RALLO VALENCIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 00:40

El Partido Popular quiere dar un giro a su estrategia judicial esta legislatura. La presidenta Isabel Bonig no parece estar satisfecha del balance de la primera etapa del Botánico y de las denuncias, con escaso recorrido, que ha impulsado el grupo. En algún caso, incluso han resultado negativas para el PP que ha visto cómo sus intentos de judicializar la labor de los socialistas no rebasaban ni siquiera la barrera de la Fiscalía. De ahí que la líder del partido busque un cambio de ritmo. Dos serán sus personas de máxima confianza en este sanedrín. Por un lado, el magistrado y ahora senador Fernando de Rosa. Hasta su regreso a la política, el dirigente popular, que ha tenido responsabilidades en los Gobiernos del PP en la Comunitat, era el presidente de la Audiencia de Valencia. Otro de los consejeros de Bonig será el abogado Vicente Ibor, persona de confianza de la líder del partido. El letrado, en su día alcalde de Paiporta, ha asumido la representación del PP en la principal causa contra el PSPV: la operación Alquería. El grupo de Bonig contará, en teoría, con más profesionales de la Justicia.

El objetivo será asesorar a la presidenta acerca de qué asuntos apuntan indicios reales de criminalidad y cuáles conviene explotar desde el punto de vista político. Se trata de hacer una criba, desde un prisma jurídico, para conseguir que si se apuesta por un asunto este encuentre progresión en los juzgados. No quieren más decepciones en la vía judicial que se puedan volver en su contra. Por ejemplo, así ha ocurrido a lo largo de los últimos meses con aquella denuncia a Mónica Oltra por fraccionamiento de contratos y el abuso de los pagos a través de enriquecimientos injustos -un procedimiento legal, pero con ciertas restricciones- que el fiscal Anticorrupción frenó al no apreciar la existencia de delito. Algo similar ocurrió con otra denuncia acerca de los gastos electorales de Compromís. Tampoco prosperó.

El PP quiere evitar, por ejemplo, la avalancha de denuncias que ha protagonizado el asesor del Grupo Municipal, Luis Salom. No es ese el estilo de Bonig y, en realidad, tampoco de María José Catalá, que ha establecido un cordón sanitario respecto a este tipo de acciones. Sin embargo, las dos denuncias que hasta la fecha más han avanzado en los juzgados, llevan la firma de Salom. Por un lado, el posible fraccionamiento de contratos por parte del concejal Pere Fuset en numerosas adjudicaciones de su departamento. El fiscal del caso aprecia indicios delictivos y está a la espera de recibir más informes. El otro de los asuntos con visos de criminalidad es el convenio del mapa escolar que el Ayuntamiento firmó con un profesor de la Universitat de Valencia, José Manuel Rodríguez. El docente utilizó ese dinero para asuntos presuntamente desligados del objeto del estudio, como pagos de viajes, conferencias, cámaras e incluso una mesa.

El PP sigue desde el año pasado sin abonar 2.000 euros de fianza para poder acusar a Pere Fuset

Además, existe otro factor determinante. Las cuentas del PP no atraviesan su mejor época. No hay dinero ni siquiera para pagar la fianza que, por ejemplo, le puso Instrucción 2 para ejercer la acusación popular en el caso del edil Fuset. El impago de esta cantidad ha impedido que el PP pudiera interrogar al concejal de Compromís. Pese a que esta cuestión es de ámbito local, la personación se realizó desde el PP. Antes del verano, desde el partido atribuyeron a un olvido el impago de la fianza. Otras fuentes, en cambio, admitieron los problemas de tesorería. Desde el Grupo Municipal pese a que en su día se comentó que revisarían la personación en estos procedimientos, aseguraron que no pueden hacer frente. Sería un gasto que la Intervención desaprobaría.