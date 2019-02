Bonig: «Todas las conversaciones que están saliendo obviamente no nos gustan» La líder del PP valenciano admite que las transcripciones son «graves» pero reclama la presunción de inocencia para el expresidente BURGUERA Sábado, 16 febrero 2019, 00:48

La presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, reconoció ayer que no les «gustan» y que son «graves» las conversaciones del expresident Eduardo Zaplana incluidas en el sumario del caso Erial, aunque recordó que los presuntos delitos que se le atribuyen al también exministro «habrá que probarlo en un proceso» judicial.

«Todas las conversaciones que están saliendo obviamente no nos gustan ni nos agradan; si dijera lo contrario mentiría y no voy a mentir», admitió Bonig, para quien es «grave» y «preocupante» lo que ha trascendido. Eso, en cualquier caso, no fue óbice para que la presidenta del PPCV reclamase que se aplique a Zaplana y a «cualquier otro investigado» la misma presunción de inocencia que se les pide a los populares para dirigentes socialistas. En este sentido, Bonig citó a la exministra Cristina Narbona, sobre la que están saliendo informaciones referidas a la posible financiación de la campaña electoral de la generales y autonómicas del PSOE en 2007 a cargo de la empresa pública Acuamed, y a Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, detenido en la operación Alquería y candidato del PSPV a la alcaldía de Ontinyent.

Otra mirada aportó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien afirmó ayer que el Consell «no valora» el contenido de sumarios pero que lo conocido del correspondiente al caso Erial «demuestra» que el PP y sus dirigentes usaron el partido y las instituciones para «crear una trama de corrupción y lo hicieron desde el inicio de los tiempos». La vicepresidenta recordó que Zaplana fue el primer presidente del PP de la Generalitat y entonces «ya montaron la trama corrupta, bien sofisticada», y ha incidido en que «si hubieran gobernado con la sofisticación con la que han montado las tramas corruptas, a los valencianos les habría ido mejor. Desde el minuto uno, el PP se instala en las tramas corruptas en las instituciones. Luego viene José Luis Olivas, el segundo presidente del PP y 'suma y sigue', y después Francisco Camps, el tercer presidente del PP y los doctora. Es el máster presencial».