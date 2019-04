Isabel Bonig creará el carnet 'casa y familia' para las amas de casa La candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat anuncia una ley de conciliación con beneficios para las trabajadoras del hogar EFE Valencia Jueves, 4 abril 2019, 14:38

La candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, ha anunciado que si gobierna elaborará una ley de conciliación personal y profesional, que reconocerá la labor de las personas dedicadas a las tareas del hogar, en su mayoría mujeres, e incluirá beneficios para ese colectivo.

En un acto del partido con asociaciones y entidades de mujeres, Bonig ha dicho que la ley incluirá rebajas fiscales para las trabajadoras del hogar sin remuneración que hagan la declaración de la renta junto con su pareja, así como el carnet «casa y familia», con descuentos similares a los del «carnet jove».

Sobre las medidas fiscales, ha destacado que se establecerá una deducción en el tramo autonómico del IRPF, que será de 700 euros para personas sin hijos, de 1.500 si tienen dos hijos y de 2.000 euros si tienen tres o más hijos.

Además, ha anunciado que la Generalitat del PP ayudará a los mayores de 50 años, que en estos momentos no trabajen y reúnan los requisitos que establece la Seguridad Social y suscriban los convenios correspondientes, con el 40 % de las cuotas a la Seguridad Social para que puedan jubilarse y tener una pensión.

Bonig ha afirmado que se trata de medidas de apoyo a las mujeres, especialmente a un colectivo, el de «amas y amos» de casa, que es fundamental en los trabajos del hogar y el cuidado de la familia y que «no ha tenido, desgraciadamente, el reconocimiento que merece».

La candidata autonómica del PP, ha defendido que la mejor política de empoderamiento e independencia de la mujer es el empleo y ha asegurado «si hay un partido que representa el empleo es el PP».

Preguntada por los colectivos feministas que están llamando a votar a fuerzas que no sean de derechas, Bonig ha hecho un llamamiento «a la centralidad, a no irnos a los extremos y a luchar y trabajar conjuntamente por una sociedad igualitaria donde no se excluya a nadie«.

Ha rechazado que se le den lecciones en este campo al PP de la Comunitat Valenciana, donde sus cabezas de lista a la Generalitat, la Alcaldía y el Congreso por Valencia son mujeres, y ha pedido que no se hable en nombre de las mujeres, que tienen «capacidad suficiente para pensar y decidir».

A su juicio, en lugar de decir «vota contra este o contra aquel», sería más provechoso que se presentaran «propuestas atractivas para que las mujeres, en el ejercicio de su libertad, decidan libremente cuál es el proyecto y el partido que mejor garantiza su futuro.

«Nosotros contamos con el voto de las mujeres y vamos a presentar propuestas para que las mujeres sigan confinado en el PP», ha manifestado la candidata a la Generalitat, quien considera que las mujeres votan mayoritariamente al PP porque este partido siempre ha apostado por las mujeres.