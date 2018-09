Bonig afea a Puig que aguanta al alcalde por «tacticismo electoral» Jueves, 27 septiembre 2018, 00:53

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, señaló ayer que el secretario general del PSPV, Ximo Puig, «no deja caer a Jorge Rodríguez», alcalde socialista de Ontinyent, no por cuestión de ética sino por «tacticismo electoral» porque «lo que está en juego es la Diputación de Valencia y el sillón de asesores y diputados provinciales». «No es una cuestión de ética como dijo Puig, es una cuestión de tacticismo electoral. Puig no deja caer a Jorge Rodríguez, no sé si es que sabe algo que no quiere que se sepa, como lo desconozco esperaré a que se levante el secreto de sumario», señaló ayer en Les Corts.