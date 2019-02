El Bloc se aleja de Oltra y critica sus declaraciones sobre «las comilonas» de Puigdemont

Valencia. El comentario de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, en el que criticaba «las comilonas» del expresidente catalán Carles Puigdemont mientras otros miembros de su Gobierno estaban encarcelados no sentó nada bien entre los sectores independentistas. Esta situación apenas sorprendió pero sí que llamó la atención como los mismos compañeros de partido de Oltra, los miembros del Bloc, expresaron su malestar contra la que será su candidata a las elecciones autonómicas.

El Bloc es el principal partido dentro de Compromís y representa el ala más nacionalista de la coalición. La formación, antes de crear Compromís, era asociada con Convergència i Unió, con los que concurrió de forma conjunta a elecciones como la europeas. Sus miembros fueron los que principalmente alzaron la voz en redes sociales contra la vicepresidenta. La encargada de visibilizar formalmente este malestar fue Àgueda Micó, coportavoz de la coalición y secretaria general del Bloc, que no dudó en afirmar que Oltra «se ha equivocado». En una entrevista concedida al programa Despierta Valencia de CV Radio, Micó remarcó que el desafío independentista es «un tema complicado» pero no dudó en afirmar que la vicepresidenta «no había estado acertada al hacer esas declaraciones» y subrayó que sus palabras no representan a todo Compromís sino sólo a una parte del proyecto. «Tenemos diferentes liderazgos» indicó Micó para añadir que estas situaciones no son «ni buenas ni malas».

Esta no es la primera vez que sectores del Bloc se desvinculan de Oltra, que es la líder de Iniciativa del Poble Valencià, el segundo partido de Compromís que nació de una escisión de Esquerra Unida. Sin embargo, estas rencillas no ponen el duda el liderazgo de la vicepresidenta, el principal activo en las elecciones.