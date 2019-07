Blasco defiende no estar en ninguna trama y el resto de acusados pide perdón Marc Llinares, Augusto César Tauroni y Rafael Blasco, durante el juicio. :: / damián torres «No he formado parte nunca en mi vida de ninguna trama delictiva. No me he beneficiado nunca pasando por ocho consellerias de ningún recurso público», alega EP Martes, 30 julio 2019, 01:18

valencia. Rafael Blasco empleó ayer con intensidad su derecho a la última palabra en el segundo juicio por los fondos de Cooperación, que quedó visto para sentencia después de que el exconseller con el PSPV y, sobre todo, con el PP, defendiese su honradez a pesar de haber llegado a un pacto con la fiscalía para asumir tres años y medio de cárcel. Buena parte del resto de acusados aprovechó su turno para pedir perdón.

«No he formado parte nunca en mi vida de ninguna trama delictiva de ninguna clase. No hay nada que atestigüe esto porque no se puede atestiguar. Se ha querido difamar sobre unas actuaciones sobre las que ningún testigo ha podido hacer constar esa trama delictiva. No me he beneficiado nunca pasando por ocho consellerias de ningún recurso público. Está ratificado por dos resoluciones judiciales y por dos veces por la Fiscalía Anticorrupción. Ningún testigo me ha relacionado con ninguna irregularidad. Las acusaciones han ocultado que yo tenía denegadas las competencias de fiscalización de las ayudas», señaló Blasco en su extenso alegato final.

El juicio contra Blasco y otras 23 personas por el supuesto desvío de cerca de cinco millones de euros de fondos destinados a proyectos de cooperación quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Valencia.

El empresario Augusto César Tauroni, quien habría estado detrás de la fundación que sirvió para desviar fondos, así como gran parte de los acusados pidieron perdón públicamente por lo que la mayoría de ellos calificaron como «errores». «La trascendencia política y mediática del caso, el todo vale, unida a los errores de otras personas, entre las que me encuentro, ha llevado a inculpar a gente. Aún no sabemos lo que se ha robado y lo que no. ¿Todavía hay alguna duda de que en la República Dominicana hicimos una gran labor? Hay miles de fotos», argumentó Tauroni. El exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, señaló que «ratifica» el acuerdo con Fiscalía «y la entrega de los únicos bienes que tenía». También pidió disculpas «a todo el mundo por aquello que haya hecho mal. No era consciente de la gravedad».