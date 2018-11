El Bigotes amaga con acciones contra la jueza de la F-1 por declarar sin letrado Álvaro Pérez. / heino kalis/reuters Presenta un escrito en el que lamenta el retraso en la tramitación del recurso por el que solicitaba ser asistido durante su declaración como testigo A. RALLO/JC. F. M. Lunes, 19 noviembre 2018, 23:53

valencia. El abogado de Álvaro Pérez ha presentado un escrito ante la titular del juzgado de instrucción número 17 de Valencia, el que instruye la causa de las obras del circuito de la Fórmula 1, en el que además de solicitar una serie de escritos y diligencias, advierte de la posibilidad de emprender acciones por el retraso de ese juzgado a la hora de resolver un recurso presentado por ese letrado.

El recurso al que se refiere José Javier Vasallo -letrado de El Bigotes- se presentó el pasado 15 de octubre contra el auto dictado el día 3 del mismo mes, en el que se rechazaba la posibilidad de que Álvaro Pérez pudiera declarar como testigo acompañado de su letrado en la causa de la Fórmula 1. «No entiende esta parte como a la fecha, dada la celeridad con la que se proveen todas las actuaciones en el presente procedimiento, el mencionado recurso no se haya elevado a la pertinente Sección», se explica.

El letrado del Bigotes solicita al juzgado un buen número de escritos y documentos presentados por el letrado de éste en el juzgado en cuestión. El motivo, aclara a continuación, «consiste en la necesidad de su aportación al procedimiento que esta parte estudia iniciar ante el órgano pertinente» o la «interposición de acciones de otra índole».

El documento advierte de la posibilidad de iniciar un procedimiento por estos hechos

Álvaro Pérez fue citado como testigo el jueves de la semana pasada, después de que él mismo solicitara volver a declarar ante ese juzgado. Un día después, no obstante, el letrado de El Bigotes expresó su malestar, no sólo por no haber podido acudir a aquella declaración, sino por considerar que en la transcripción que el juzgado había realizado de la declaración de su defendido faltaban algunos elementos.

En el escrito presentado ante el juzgado número 17, que lleva fecha del pasado viernes, y al que ha tenido acceso este diario, el letrado de Pérez vuelve a hacer referencia a esta cuestión al subrayar que «tan importante es que el testigo investigado en otras causas -como es el caso de El Bigotes- pueda asistir con letrado al acto de declaración como que incluso pueda pedir en ese mismo momento y acto como garantía la transcripción realizada para la comprobación y determinación de lo realmente dicho por este, lo que a la fecha actual es por pulcridad y garantía de defensa de todas las partes que intervienen en el procedimiento». En su escrito, no obstante, el letrado no hace una referencia explícita a qué parte de la declaración de su defendido pudo no incluirse en la transcripción del juzgado.

En paralelo, y tal y como ya informó este diario, la jueza del circuito de la Fórmula 1 ha ordenado que se abra una investigación para aclarar cómo puedo tener acceso el Bigotes a parte del sumario de este causa cuando él figura como testigo -condición que no le permite disponer del contenido de la causa-.

Durante su declaración del pasado jueves admitió haber leído las declaraciones de Pablo Crespo. Fue entonces cuando comprobó que el número dos de Gürtel había cargado contra él, y tras esa circunstancia es cuando solicitó volver a declarar ante la jueza.