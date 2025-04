Bielsa se cita con Raga para hablar del congreso provincial del PSPV pero advierte que no aceptará «presiones»

El secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, tiene previsto reunirse este miércoles con el alcalde de Ribarroja, y rival ... en las pasadas primarias del partido, Robert Raga. Sobre la mesa, la negociación de la dirección política del PSPV provincial, y también la de los órganos de control del partido, entre los que se encuentra el comité provincial. Bielsa, este martes ante los medios de comunicación, ha confirmado ese encuentro y ha advertido de que no aceptará «presiones».

Bielsa se ha pronunciado en esos términos en respuesta a unas declaraciones de Raga en Valencia Plaza en las que había avisado de que si Bielsa no aceptaba negociar los órganos de control del partido, presentaría listas alternativas a cada uno de esos comités, haciendo evidente la división interna en el PSPV provincial y, en función del resultado de las votaciones, quizá la debilidad del propio líder provincial.

Bielsa, por su parte, ha advertido que «las prisas y la impaciencia no son buenas consejeras. No voy a aceptar presiones. Mi vocación es sumar y que partido fortalecido. En este congreso tenemos que hablar de política, de qué queremos hacer. Algunos pocos no pasan página de los procesos orgánicos, parecen más cómodos en los conflictos y el ruido. Hay tiempo para hablar y consensuar. Pero la mayoría de la militancia ha pasado página. Todas las energías deben dirigirse a luchar contra la derecha y la ultraderecha», ha señalado.

El también portavoz de los socialistas en la Diputación ha confirmado que el miércoles por la mañana hablará con Raga para abordar la composición de los órganos de dirección del partido. «La dirección política ha de estar compuesta por gente que quiera trabajar y que se esfuerce por trasladar imagen de unidad y fortaleza. En el entorno de Raga hay gente muy válida, alcaldes y alcaldesa que hacen extraordinario trabajo», ha dicho.

Preguntado por la presencia del propio Raga en la nueva dirección, Bielsa ha dicho desconcoer las «aspiraciones personales» del que fuera candidato oficialista en las pasadas primarias. En todo caso, el líder provincial ha mostrado su intención de trabajar «para que Diana Morant sea la primera mujer presidenta de la Generalitat». «Nos une más de lo que nos separa», ha añadido.

Listón electoral

Al también alcalde de Mislata se le ha preguntado también por la comparecencia este martes de Jorge Rodríguez y su aviso al PP de que el pacto de la Diputación de Valencia está en peligro por esa enmienda de los populares que bloquea el debate de la ILP sobre la rebaja del 5% al 3% del listón electoral. Bielsa ha señalado que «es el momento de que la Diputación de Valencia sea progresista. Pero depende de Ens Uneix (el partido de Rodríguez)».

El dirigente socialista ha explicado que existe una «incomodidad de Ens Uneix con el PP tras la dana con la nefasta gestión del PP. Seguiremos trabajando en esa sintonía progresista». Respecto a la rebaja del listón electoral, Bielsa ha dicho que el PSPV «siempre ha sido partidario de aumentar el pluralismo político y la democracia». El líder provincial ha aclarado que la propuesta «habrá que debatirla en nuestra organización», pero ha añadido que, en su opinión personal «es un buen momento para retomar ese debate, porque mejoraría la calidad democrática de nuestra Comunitat».

Bielsa ha señalado que PSPV y Ens Uneix están en un proceso de «deshielo» y ha recordado que él mismo fue el primero en pedir perdón por lo que pasó en su momento (la expulsión de Rodríguez del PSPV). Ha vivido situación muy injusta, hemos estado trabajando en ese deshielo«, ha dicho. Lo que Bielsa no ha concretado es quién presidiría la Diputación en el caso de un eventual acuerdo con ese partido.

«Lo importante es que la diputación puede volver a ser progresista. Existe una normalización de relaciones, seguimos en deshielo y depende de Ens Uneix. Hemos hablado las últimas semanas. Porque el Presupuesto de la Generalitat está pactado con la ultraderecha con el único objetivo de salvar a Mazón. Se produce un ataque a nuestra lengua, se eliminan partidas para la memoria democrática, para los servicios públicos, la justicia social, la igualdad, la lucha contra la violencia machista, recortes en las ayudas contra el cambio climático. Nosotros estamos en disposición de apoyar las medidas necesarias para compensar esos recortes, ese ataque frontal del PP a la ciudadanía. Cualquier iniciativa que venga en esta línea, los aceptaremos», ha zanjado.