Betoret descarta un adelanto del congreso regional del PPCV El secretario electoral de Génova asegura que la relación de Casado y Bonig «es fluida y buena» y rechaza cambios a corto plazo EP Viernes, 16 agosto 2019, 00:11

valencia. El secretario electoral del PP, el diputado valenciano Vicente Betoret, aseguró ayer que la relación entre la dirección nacional de Pablo Casado y la autonómica de Isabel Bonig es «fluida» y «buena», por lo que descarta un cambio de nombres al frente del PPCV a corto plazo y recalca que será en el congreso regional, que se celebrará en 2020 o 2021, cuando la militancia decidirá si se mantiene o no a la actual presidenta. «No estamos ahora en eso», defendió en una entrevista a Europa Press, y sostiene que en el cónclave «cualquier afiliado que tenga interés se podrá presentar y el resto elegirá quién debe representar al PPCV», con lo que «la mayoría decidirá si Bonig sigue como presidenta y, si no, otra persona». «Pero no creo que ahora mismo sea algo vayamos a abordar en breve», insiste.

De esta manera, garantizó que «las renovaciones, si se tienen que producir, vendrán por el cauce ordinario» del congreso. También apunta que «ni se ha valorado» que la dirección del PP pueda establecer un candidato previamente: «No estamos ahora en eso; estamos en conseguir que la legislatura eche a andar, sobre todo en España». Así, ante la incógnita de si Pedro Sánchez seguirá como presidente del Gobierno o si habrá elecciones en noviembre, Betoret mantiene que «las cuestiones internas pasan ya no a un segundo, sino a un tercer o cuarto plano» cuando se pone en marcha la maquinaria electoral. Primero veía prioritario «cerrar el acuerdo en Madrid» entre PP, Ciudadanos y Vox con la proclamación de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta este pasado miércoles y que «se determine si habrá gobierno o elecciones».