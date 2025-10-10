Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente DIRECTO | El temporal se ceba con la Safor y caen árboles en Valencia
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Irene Marsilla

Bernabé, tras las entrevistas a Mazón: «Es temerario que rebaje tanto su responsabilidad»

La delegada del Gobierno en la Comunitat cree que el dirigente popular niega sus obligaciones para eludir a la Justicia y en Compromís le piden «respeto a su propio cargo y si se equivoca y elige mal sus prioridades, que lo asuma»

Burguera

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:12

Comenta

La sucesión de entrevistas que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ofrecido en los últimos días con motivo del 9 d'Octubre, las ... primeras después de la dana, han generado una amplia batería de comentarios en medios de comunicación y redes sociales. Por parte de los dirigentes de otros partidos, también. En el caso de al izquierda, tanto socialistas como desde la coalición de Compromís coinciden en señalar que las explicaciones del jefe del Consell suponen una exención de responsabilidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve el miedo a Catarroja: coches precintados y barreras para proteger bajos
  2. 2 Aemet anuncia más tormentas para este viernes y señala dónde lloverá
  3. 3

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  4. 4 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  5. 5 Última hora: Aemet activa un aviso rojo en Alicante por fuertes lluvias y amplía el naranja en Valencia hasta el sábado
  6. 6 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  7. 7 La dana Alice golpea Valencia de madrugada y causa inundaciones en Catarroja y Alcàsser
  8. 8 La fachada de Lo Rat Penat, vandalizada: «No ens fareu espanyols»
  9. 9

    Mazón: «Hemos asistido al festival de un machismo atroz. Sobre mi comida con Maribel Vilaplana, la misoginia ha sido repugnante»
  10. 10

    La nueva vida de Maipi (y su sepieta con huevo frito)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bernabé, tras las entrevistas a Mazón: «Es temerario que rebaje tanto su responsabilidad»

Bernabé, tras las entrevistas a Mazón: «Es temerario que rebaje tanto su responsabilidad»