Bernabé, tras las entrevistas a Mazón: «Es temerario que rebaje tanto su responsabilidad»

La sucesión de entrevistas que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ofrecido en los últimos días con motivo del 9 d'Octubre, las ... primeras después de la dana, han generado una amplia batería de comentarios en medios de comunicación y redes sociales. Por parte de los dirigentes de otros partidos, también. En el caso de al izquierda, tanto socialistas como desde la coalición de Compromís coinciden en señalar que las explicaciones del jefe del Consell suponen una exención de responsabilidades.

«Es temerario mantener a un presidente de la Generalitat que tiene ese umbral de responsabilidad, que se marca esos parámetros de responsabilidad», ha señalado Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat, número cuatro del PSOE a nivel nacional y líder del partido en la ciudad de Valencia.

Bernabé cree que «es temerario porque si el máximo responsable de la Generalitat es capaz de decir delante de las cámaras, por sus propias responsabilidades legales, que no tiene responsabilidad de nada, es una temeridad para esta Comunitat mantenerlo en el puesto».

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, en relación a la entrevista en LAS PROVINCIAS, ha considerado que «es una gran incoherencia asegurar, como presidente, que se está al tanto de todo pero irse a comer porque cada uno está en su sitio. Hay que respetar más el cargo de presidente de la Generalitat, al margen de respetarse a uno mismo».

«El jefe del Consell tiene una responsabilidad y debe asumirla, y si se equivoca y elige mal sus prioridades, también debe asumirlo. Parece que prefiere quedar como ignora eso. Es un ejercicio de anti política muy peligroso para los valencianos en general, para nuestras instituciones, como si diera igual contar con un president o con un ministro», ha indicado Navarro.

Valoración del PP

Desde el PP también se ha querido ofrecer una valoración sobre las palabras de Mazón, si bien los populares han comentado el discurso institucional del president.

La portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha señalado que “el presidente Mazón es la voz de los valencianos exigiendo al Gobierno que atienda las necesidades de la Comunitat”.

Laura Chulià ha valorado el discurso institucional de un presidente que “continúa centrado desde el primer minuto en la reconstrucción y la recuperación de nuestra tierra. Ayer vimos un presidente que está centrado en lo que piden los valencianos que es la coordinación entre todas las administraciones públicas, la necesidad de la llegada de ayudas, y la mejora de la financiación porque los valencianos no podemos hacerlo todo a pleno pulmón”.

“El presidente Mazón es la voz de los valencianos cuando pedimos que se exima de la presión fiscal a los afectados y que se abonen cuanto antes las ayudas a todas las familias afectadas”, ha señalado.

Chulià ha indicado que “tenemos la garantía de que Mazón va a seguir trabajando para que la reconstrucción tras la dana ni se ralentice ni se pare, pese a la actitud del Gobierno de Sánchez”.

La portavoz popular ha manifestado que “el discurso de Mazón del Día de la Comunitat Valenciana debería servir para hacernos reflexionar todos y atender su llamada a la estabilidad institucional que necesita la recuperación, que continúa siendo el reto más importante de la Generalitat. Debería primar la coordinación entre las instituciones, una coordinación que, sobre todo después del 29 de octubre, no se ha visto en ningún momento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”.