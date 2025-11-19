Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vicente Lafuente, elegido nuevo vicepresidente de la CEOE

Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

La declaración judicial de la dirigente del PSPV resulta idéntica a las afirmaciones del presidente en el Congreso donde la jueza cree que ha mentido

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:25

Comenta

La jueza de la dana le ha tomado la matrícula al presidente en funciones Carlos Mazón. Era algo que se podía intuir desde hace meses, pero que tras el auto de ayer resulta difícilmente discutible ... . La magistrada tiene puesto el foco en la actuación del dirigente popular la tarde de la dana y si trató, en cierta medida, de dirigir el Cecopi desde la distancia al intervenir en la toma de decisiones y si esto pudo demorar el envío del Es Alert. El próximo paso sería solicitar su imputación al TSJ. Pero esto no sería algo inminente ni en el corto plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  4. 4 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  5. 5

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  6. 6

    La televisión se apaga para el Valencia
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  10. 10

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada