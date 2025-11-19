Bernabé coincide con Mazón: la delegada también supo que había muertos a las cinco de la madrugada

La jueza de la dana le ha tomado la matrícula al presidente en funciones Carlos Mazón. Era algo que se podía intuir desde hace meses, pero que tras el auto de ayer resulta difícilmente discutible ... . La magistrada tiene puesto el foco en la actuación del dirigente popular la tarde de la dana y si trató, en cierta medida, de dirigir el Cecopi desde la distancia al intervenir en la toma de decisiones y si esto pudo demorar el envío del Es Alert. El próximo paso sería solicitar su imputación al TSJ. Pero esto no sería algo inminente ni en el corto plazo.

El auto del pasado martes ha supuesto un nuevo dardo para el exlíder popular. La magistrada apunta a que alguna de sus afirmaciones no coincide con su instrucción, una forma 'suave' de insinuar una mentira. En concreto, se refirió a un hecho por encima del resto: el momento a partir del cual conoció que había víctimas mortales consecuencia de la dana. El presidente señaló las cinco de la mañana.

Una versión que coincide, en realidad, con la que había ofrecido la propia delegada del Gobierno en su comparecencia como testigo ante la propia instructora. Una posición que, al igual que la de Mazón en el Congreso, le obliga a decir verdad.

Bernabé en su extensa comparecencia judicial -fue una de las primeros testigos en ser convocada- expuso un relato coincidente. «Los primeros datos de número de victimas mortales los tuvo aproximadamente a las 5 de la madrugada», recoge la transcripción de su comparecencia. Hasta esa hora tenía información de un desaparecido en L'Alcudia y había hablado con la jueza de guardia de Paiporta. También lo había hecho con la de Llíria durante la madrugada. Pero la primera información «numérica» fue alrededor de las cinco de la mañana «por una información que le reportó el general de la Guardia Civil». En ese momento había 11 víctimas mortales contabilizadas, siempre según su testimonio.

La jueza, sin embargo, sugiere que Mazón faltó a la verdad el pasado lunes por unas manifestaciones similares. Recuerda, en este punto, algunos datos que maneja en el sumario. «Difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre, tanto por las propias manifestaciones públicas que efectuó el presidente en su comparecencia retransmitida por À Punt, a las 00:35 h, sino también por elementos anteriores en el tiempo perfectamente documentados».

En este sentido, el auto subraya que desde Emergencias se pidió la movilización de la UME para que realizara sus funciones respecto de la totalidad de la provincia de Valencia, y se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos. Esto se tramitó a las 20.33 horas. Se trata de un documento que firma Jorge Suárez, funcionario con más de 30 años de experiencia en Emergencias y auténtico cerebro de la gestión de aquella jornada. Incomprensiblemente todavía no tiene fecha para comparecer pese a que la instrucción ha cumplido ya un año.

Además, en la documentación remitida al juzgado por Emergencias se comunicó que a las 00.37 horas del 30 de octubre ya se solicitaba la activación del protocolo de múltiples víctimas. La magistrada ha reclamado las grabaciones del día de Les Corts y también la del Congreso para analizar un posible falso testimonio. El PSPV, por su parte, ya ha anunciado una querella.