Las barreras de Les Corts para la primera diputada en silla de ruedas La socialista Laura Soler. / pspv La socialista Laura Soler, número tres por Alicante, se enfrenta a un hemiciclo con escaleras para acceder al atril de oradores y a los escaños HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Viernes, 29 marzo 2019, 01:04

Laura Soler es socialista, concejal en el Ayuntamiento de Alicante y doctora en Filología Hispánica con una tesis sobre telenovelas. Laura Soler es además la número tres de la lista autonómica por Alicante y la primera diputada en silla de ruedas que estará en el hemiciclo. Las mujeres socialistas están acostumbradas a tirar puertas. La recordada Mercedes Sanchordi fue la primera parlamentaria en votar desde casa durante su baja maternal y Laura Soler conseguirá por fin eliminar las barreras arquitectónicas del hemiciclo valenciano.

En el Parlamento autonómico sus señorías debaten para aprobar leyes que mejoren la vida de los valencianos. La paradoja se da cuando en Les Corts se aprueban normas para proteger los derechos de los discapacitados y el hemiciclo es la primera barrera con la que se encuentran. Hoy en día, una comunidad de vecinos está obligada a adecuar la accesibilidad de su patio y en la Cámara regional todos son problemas.

Las elecciones autonómicas se celebrarán en menos de un mes -28 de abril- y en el Parlamento estará la primera diputada en silla de ruedas. Ahora mismo, Laura Soler no tiene ninguna posibilidad de subir a la tribuna a votar o intervenir. Y los pasillos de los escaños no están habilitados. La única posibilidad para que Laura Soler no encuentre en su camino barreras es que fuera nombrada miembro de la Mesa de Les Corts. Entraría por una de las dos puertas laterales y llegaría al lugar donde se sientan los integrantes del órgano rector.

«Lucho por una vida mejor para los discapacitados y siempre digo que mis hijos son en forma de rampa»

En la bancada donde se sientan los grupos de izquierda hay una pequeña rampa que da acceso a la tribuna pero tiene la pega de que sólo se accede a ella sin escalones desde el escaño que ha ocupado el portavoz socialista Manuel Mata en esta legislatura. Un lugar que no estará reservado en principio para la futura diputada alicantina, que al ir en el número tres de la lista tiene el acta asegurada. Además, para bajar a ese escaño hay tres peldaños, por lo que Laura Soler no podría ocupar tampoco ese sitio.

«Me han dicho que en la última fila no hay escalones y que se puede acceder sin barreras desde las puertas de entrada», afirma la actual concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante. El problema es que desde ahí no hay ninguna posibilidad de acceder a la tribuna para intervenir ante el pleno de Les Corts. Otro problema es que en la actual tribuna de oradores no hay suficiente espacio para que Laura Soler pueda maniobrar e intervenir desde su silla de ruedas, por lo que necesitaría una reforma. Además, en las bancadas es complicado que la diputada pueda ubicarse con su silla de ruedas por el espacio que existe entre los sillones y la mesa.

Laura Soler no se arruga y presenta batalla antes de entrar en el hemiciclo. En la Universidad de Alicante ya consiguió que el paraninfo fuera accesible. «Conté con el apoyo de mis amigos de Campus Jove y Salvador Ordoñez, cuando fue nombrado rector, hizo posible esa accesibilidad. Es curioso porque hace unos días estuve con Ximo Puig en un acto en el paraninfo y gracias a aquel esfuerzo que hicimos hace unos años es accesible para los discapacitados», señala la hija de Emilio Soler, uno de los históricos alicantinos en Alicante.

Laura Soler desembarca en la lista autonómica tras una etapa en el Ayuntamiento alicantino. Allí también se dio de bruces con todo tipo de barreras pero logró romperlas todas para que las dependencias, incluso el salón de plenos, fuera accesible para ella. «Soy socialista de corazón y soy de las que siempre ve el vaso medio lleno. Voy a luchar para mejorar la vida de los discapacitados, que es lo que he hecho siempre. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Me fui de Erasmus a Francia y cuando volví a Alicante la accesibilidad no existía. Lo hemos conseguido cambiar. Siempre digo que tengo muchos hijos en forma de rampa», señala la dirigente socialista.

Les Corts está obligada a hacer accesible su hemiciclo porque sino Laura Soler no parará hasta conseguirlo. No estará sola, porque Carlos Laguna desde las filas socialistas de Castellón -anda apoyado en muletas y ha sido presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat- estará para ayudarle-. Laguna es el número cinco de la lista.